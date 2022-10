Kõrged hinnad on kordades tõstnud abivajajate arvu

Kasvavate hindade tõttu on Tallinnas aastaga kasvanud toimetulekutoetust saavate perede arv neli korda. Heategevusorganisatsioonid tõdevad, et supikööke külastab järjest rohkem rahvast.

Pühapäeva hommikul oli Keskturu juures pikk järjekord. Seal on ikka käinud supil kodutud, sõltlased. Heategevusorganisatsioonis Elav Iisrael töötav Konstantin ütles, et viimasel ajal on käimas rohkem rahvast.

"Palju hakkas käima neid inimesi, kes on vähe kindlustatud. Nendel on elamiskoht olemas, aga selle tõttu, et on suured kommunaalarved ja elektriarved, siis siis nad hakkavad siin käima, et suppi võtta ja mingit toidukraami," rääkis Konstantin.

Keskturu juures jagavad suppi mitmed kristlikud organisatsioonid.

Elav Iisrael toitlustab pühapäeval ja teeb 60 liitrit suppi. Laupäeviti jagab suppi mittetulundusühing Uue Alguse Abikeskus.

"Varem tegime 75 liitrit suppi ning nüüd 120 liitrit ja sellest vaevu piisab. Naised, kes suppi jagavad, mõõdavad, et kõigile jätkuks. Esialgu jagatakse suppi taldrikutesse. Vastavalt võimalusele antakse inimestele suppi koju kaasa," lausus Sergei.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina ütles, et Tallinnas saab toimetulekutoetust 9000 perekonda ning nende arv on kasvanud aastaga neli korda. Toimetulekutoetust on pealinnas makstud üheksa kuuga 10 miljonit. Eelmisel aastal maksti sama aja jooksul toimetulekutoetust kolm ja pool miljonit eurot.

Beškina ütles, et statistikat mõjutavad Ukrainast tulnud sõjapõgenikud, kuid mitte ainult.

"Kasv oli näha juba aasta algul, jaanuaris, veebruaris. Seda mõjutas väga palju energiaallikate kallinemine, toodete ja teenuste kallinemine. Sinna gruppi kuuluvad erinevad inimesed. Lastega pered, vanemaealised. Mõned noored ja puudega inimesed," rääkis Beškina.

Lasnamäel Katusepapi tänaval avas päästearmee lõppeval nädalal uue keskuse ning abivajajad leidsid ka selle üles.

"Esimesel supiköögipäeval oli kohal seitse või kaheksa inimest. Me ei jõudnud teha reklaamigi, kui tuli juba 17 ja eile oli kohal rohkem kui 40 inimest," lausus päästearmee regionaalne juht Andrei Konovalov.

Konovalov ütles, et abi tulevad otsima ka sellised inimesed, kes on rahalises mõttes piiri peal ning keda hirmutab võimalus, et kõik läheb veelgi kallimaks.