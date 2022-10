Tartus näidati sajandivanuseid õudusfilme elava heli ja sõnaga

Filmifestivali 20/20 korraldajate eesmärk on luua sild 1920ndate ja tänapäeva vahel. Kuigi filmindus on saja aastaga palju muutunud, pole toonased linateosed festivali korraldajate sõnul üldse mitte nii võõrad.

"Teemad on samad. Ikkagi headus, kurjus, inimestevahelised suhted, mis on muutunud, on kindlasti muutunud filmikeel ja esteetika. Võib-olla see festival aitab võtta aja maha pooleteiseks tunniks, tulla korraks tummfilmide maailma ja proovida, et kuidas tänapäevased muusikud aitavad muuta tummfilmipildi taaskord elavaks. Annavad lisaväärtust sinna juurde," rääkis 20/20 filmifestivali peakorraldaja Triin Pikk.

Näiteks laupäeval linastunud prantsuse õõvaklassikat "Usheri maja langemine" helindas Hello Uppan.

"See on nii tugeva esteetikaga ja väljendusrikkus on nii võimas. See on põnev selles mõttes, et on paras tasakaalumäng – heli ja visuaal, kuidas need omavahel vahepeal sünkroonis on. See mind selle puhul köidabki, et kõik toimub selles hetkes ja on ühekordne ja elav ja liikumas. Seda ei saa kunagi korrata," lausus helikunstnik Hello Upan.

Festival toimub neljandat aastat ning seekord valiti žanriks õudus- ja õõvafilmid.

Filmide järel kõlas proosa- ja luulevalik Tartu kirjanike Paavo Matsini, Meelis Friedenthali ja Maarja Pärtna sulest. Kirjanikud lõid need just nimelt vaadatud tummfilmi põhjal.

"Kirjandus on inspireerinud filme läbi aegade, aastakümneid. Nii paljudest teostest on tehtud filme, aga kuidas filmid saavad olla kirjanikele inspiratsiooni aluseks ja mida nad filmidest välja nopivad ja mida nad loovad, see on minu arust väga huvitav protsess, ja väga huvitav, mis sealt välja tuleb," ütles Pikk.