Pärnus Kalevi sõudebaasis avati Heino Kurveti skulptuur

1941. aastal sündinud Heino Kurvet lahkus meie hulgast ülemöödunud aastal ja tema skulptuuri avamisele kogunesid pühapäeval need, kellega ta oli koos sporti teinud või keda treeninud, samuti need, kes teadsid tema sportlikke saavutusi ja tublit tööd treenerina.

Ise sporti tehes tegi Kurvet trenni teisel pool jõge Rääma sõudebaasis, aga tema treeneripõli möödus Kalevi sõudebaasis. Kõiki Kurveti saavutusi üles lugeda ei jõua. Ta kuulus 30 korda Eesti koondisse, võitis 1971 aerutamise MM-il neljasüstal 10 000 meetris pronksi ning oli edukas paljudel NSV Liidu meistrivõistlustel ja tuli lugematu arv kordi Eesti meistriks.

Kunagine aerutaja Are Eller on Kurvetiga kahest sõitnud.

"Heinoga olin ma ühes kahesüstas viis hooaega järjest, see oli päris pikk periood. Heinolt oli mul ikka väga palju õppida ja mina tulin ju noorema mehega tema paati ja ega ta igat meest oma paati ei võtnud, ta oli ka omaette pujään mees tegelikult. Aga kui see lõpuks teoks sai, siis ühe asja tegi ta mulle kohe selgeks: nüüd hakkame sinuga sporti tegema. See, mis sa siiamaani oled teinud, see on rohkem kehakultuur," meenutas Eller.

Aerutamises kaks korda juunide maailmameistriks tulnud Jaan Koppel nimetab Heino Kurvetit oma teiseks isaks.

"Heino Kurvet oli see, kes tegi minust tippsportlase. Olin 15-aastane ja tulin Pärnusse elama. Kuna siin oli ikka jõgi kogu aeg lahti, Tallinnas Harku järv läks jäässe. Heino andiski mulle selle töökuse ja visaduse, mis aitas mul mõned aastad hiljem jõuda päris tippu välja, olen talle väga tänulik selle eest," rääkis Koppel.

Tuntud treener Matti Killing mäletab Kurvetit visa treenijana.

"Tema oli selline treener, kes läks ise vee peale ees, õpilased tagant järele. Oli ise initsiatiivikas ja eeskujuks kuttidele. Nii et sõna otseses mõttes vedas mehed enda järele ja vedas kõrgetele tulemustele," ütles Killing.

Skulptor Elo Liiv nägi pühapäeval avatud tööga pikalt vaeva, aga saavutas suurepärase tulemuse.

"Isegi kui skulptorina tahta väga kiiresti teha, siis lihtsalt osa tööd vajavad aega ja kui ise seda aega ei võta, siis maailm paneb su võtma aega. Aga ma olen rahul. Kõige tähtsam vist on, et lähedased ütlevad, et täitsa Heino Kurveti nägu. See on tore," lausus Liiv.