Hiljuti remonditud silla varingus hukkus Indias vähemalt 81 inimest

Sillal, mis vajus pealtnägijate sõnul kokku mõne sekundiga, oli õnnetushetkel kuni 400 inimest.

Esialgsete andmete järgi hukkus varingus 81 inimest, raskelt vigastatuid on ligikaudu 40.

Kuivõrd päästetööd alles käivad ja täit ülevaadet, kui palju inimesi sillal oli, pole, võib ohvrite arv märkimisväärselt kasvada.

Kohaliku uudistekanali väitel kukkus sillavaringuga jõkke üle 500 inimese.

Tegu on 19. sajandil rajatud sillaga, mis on populaarne vaatamisväärsus. Silda renoveeriti hiljuti ning see avati külastajatel eelmisel nädalal.