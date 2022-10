Novembri algus toob vähem tuult, kuid rohkem vihma

Öö vastu esmaspäeva tuleb vähese pilvisuse ja olulise sajuta. Kohati on udu. Puhub valdavalt loodetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 14, Kirde-Eestis ka kuni 17 meetrit sekundis. Hommikuks tuul vaibub. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kohati kuni +8 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Hommikul on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, Virumaa rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kohati kuni +8 kraadi. Teed võivad endiselt libedad olla.

Ennelõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtul sajab Lääne-Eestis kohati vihma. Puhub edela- ja lõunatuul kiirusega 2 kuni 8 meetrit. Sooja on oodata 4 kuni 10 kraadi.

Novembri algus ilmas siiski suuremaid muutuseid ei too. Kuu esimestel päevadel on taevas peamiselt pilves. Kui teisipäeval sajab veel kohati vähest vihma, siis järgnevail päevil on mitmel pool sadu tugevam. Õhutemperatuur püsib päevasel ajal stabiilselt 9 kraadi juures, öösiti langeb keskmiselt kuue kraadi juurde. Ida-Eestis on teisipäeva öösel ka öökülma oht.