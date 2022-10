ÜRO, Türgi ja Ukraina tahavad viljaleppega jätkata Venemaast sõltumata

Laupäeval toimus droonirünnak Vene laevastikule Sevastopolis. Peale rünnakut teatas Venemaa, et loobub Musta mere viljakokkuleppest, süüdistades Ukrainat. Leppe teised osapooled teatasid, et kavatsevad Venemaa teatest hoolimata leppega jätkata. Ukraina taristuministri väitel on Ukraina sadamates ootel 218 viljalaeva.