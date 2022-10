Venemaa ründas Kiievi, Zaporižžja ja Harkivi linna kriitilist taristut

Oluline 31. oktoobril kell 10.46:

- Kiievis ja teistes Ukraina linnades on Venemaa suurrünnaku tõttu elektrikatkestused;

- ÜRO, Türgi ja Ukraina tahavad Musta mere viljaleppega jätkata hoolimata Venemaast teatest, et ta loobub sellest kokkuleppest;

- Ukraina lõunaringkonna teatel tulistati riigi lõunaosas alla veel üks Vene Su-25 hävituslennuk;

- Zelenski: pühapäeval ei olnud Ukrainas planeerimata elektrikatkestusi;

- ISW: Putin ootab talve järgmisteks sammudeks Ukrainas;

- Briti luure: reservistidele antud vanad relvad raskendavad Vene logistikat;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 620 sõdurit ja 32 jalaväe lahingumasinat.

Kiievis ja teistes Ukraina linnades on Venemaa suurrünnaku tõttu elektrikatkestused

Venemaa ründas esmaspäeva hommikul rakettidega Ukraina pealinna Kiievi kriitilist taristut, mistõttu pealinna osades piirkondades on elektrikatkestused.

Samuti on joogivee tarned mõnel pool katkenud, kinnitasid Kiievi oblasti kuberner Oleksii Kuleba ning Kiievi linnapea Vitaly Klitško.

Mitmete allikate sõnul oli Kiievis varahommikul kuulda 7-8 plahvatust.

Samuti tehti raketirünnak Zaporižžja linna kriitilisele taristule, teatas oblasti kuberner Oleksandr Staruh.

Harkivi linnapeal Ihor Terehhovi sõnul rünnati ka Harkivi linna kriitilist taristut, vahendas The Kyiv Independent.

Rünnakutes teatati ka Kirovohradi ja Tšernivtsi oblastites, kinnitasid Kirovohradi oblasti kuberner Andri Raikovõšh ning Tšernivtsi oblasti kuberner Ruslan Zaparaniuk.

Ukrainas aktiveeriti kell 7.24 õhuhäire kogu riigi okupeerimata territooriumil.

Väidetavalt tabati ka Dnipro hüdroelektrijaama, mille ründamisest tuli samuti teateid.

Ukraina välisministeeriumi esindaja sõnul näitavad rünnakud, et Venemaa pole rahukõnelustest huvitatud.

Morning starts with air defense sirens all across Ukraine. Russian missiles hit energy infrastructure in Kyiv and other cities, causing electricity and water outages. Russia is not interested in peace talks, nor in global food security. Putin's only goal is death and destruction.