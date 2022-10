Esmaspäeval selgub uus maa maksustamishind

Maa korraline hindamine on turupõhine maa hindamine, mille tulemusena määratakse igale katastriüksusele ligikaudne maa turuväärtus ehk maa maksustamishind. Tegemist on masshindamisega, mille tulemus on statistiline üldistus, teatas maa-amet.

2022. aasta maa korralise hindamise tulemused võetakse kasutusele alates 1. jaanuarist 2024. Uued maamaksu määrad kehtestab kohalik omavalitsus hiljemalt 1. juuliks 2023. Maksimaalseid maksumäärasid on seadusega vähendatud 2,5 kuni 5 korda. Lisaks on seatud seadusega maamaksule kasvupiirang - maamaks ei suurene rohkem kui 10 protsenti aastas.

Hindamise käigus hinnati ainult maad, mitte aga kasvavat metsa ja ehitisi. Hindamiseks kasutati üksnes andmekogude andmeid, paikvaatlusi ei tehtud. Aluseks võetakse toimunud kinnisvaratehingute andmed, maad kirjeldavad andmed maakatastris ja teistes andmekogudes ning kinnisvaraturu analüüsiks vajalikud andmed.

Hindamise tegi maa-amet koos kutseliste kinnisvara hindajatega.

Varem on Eestis korralist hindamist tehtud kolmel korral - 1993., 1996. ja 2001. aastal.

Pärast hindamistulemuste avalikustamist esmaspäeva ennelõunal on võimalik kõigil tulemustega tutvuda ja anda tagasisidet näiteks selle kohta, kui kasutatud algandmetes on mõni viga. Võimalikud vead andmetes parandatakse ja arvutatakse uus väärtus.

Iga maatüki väärtust saab vaadata uuenenud maakatastris minu.kataster.ee otsides aadressi või katastritunnuse järgi üles huvipakkuva katastriüksuse ja avades "Maa väärtuse info".