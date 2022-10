Kaitseressursside Ametit asub juhtima Anu Rannaveski

Selle aasta 21. märtsist, pärast seda, kui eelmine juht Marlen Piskunov ootamatult ametist lahkus, täitis Rannaveski KRA peadirektori ülesandeid.

Pevkuri sõnul on Rannaveski näol tegemist oma valdkonna kogenud asjatundjaga. Rannaveski on töötanud kaitseministeeriumi valitsemisalas alates 2011. aastast. Viimased neli aastat on ta kaitseministeeriumis juhtinud kaitseväeteenistuse osakonda. Enne seda töötas ta neli aastat Kaitseressursside Ameti õigusosakonna juhatajana.

Kaitseressursside Ameti uue juhi konkurss pälvis tähelepanu sellega, et kandidaatidelt nõuti õigusalast magistrikraadi, mis on senisel juhi kohusetäitjal ehk Rannaveskil. Tähtajaks laekus konkursile ainult üks avaldus.

Riigisekretär Taimar Peterkop tunnistas septembris, et KRA peadirektori konkursil kandideerimise tingimustesse õigusalase magistrikraadi nõude panek jättis suunatud konkursi mulje.

"Kui konkurss algas, juhtisime me kaitseministeeriumi tähelepanu, et õigusalase hariduse nõue tekitab kuvandi, et see on suunatud konkurss. Aga kaitseministeerium jäi endale kindlaks, et seda nõuet on sellele kohale vaja. Aga ma olen täiesti nõus, et selline mulje jääb," ütles Peterkop ETV saates "UV faktor".

Kaitseressursside Amet loodi 2005. aastal ning hetkel töötab ametis ligi 100 inimest. Kaitseressursside Ametile on lisandunud varasemast rohkem ülesandeid, ameti vastutada on nüüd kogu kaitseministeeriumi valitsemisala personaliga seonduv.