Poola sõlmis Lõuna-Koreaga tuumareaktorite ehitamise lepingu

Poola asepeaminister Jacek Sasin teatas esmaspäeval, et riik sõlmis Lõuna-Koreaga energialepingu ja Soul aitab Varssavil ehitada neli tuumareaktorit. Tuumajaama ehitab Poolasse ka USA tuumaenergiafirma Westinghouse.

Sasini sõnul tugevdab Lõuna-Koreaga sõlmitud leping Poola energiajulgeolekut.

"See ajalooline leping tugevdab riigi energiajulgeolekut. Praegu on tõsine söepuudus, mis on osaliselt põhjustatud Moskva-vastastest sanktsioonidest, " ütles Sasin.

"Tuumaenergia on ohutu, puhas ja keskkonnasõbralik," märkis sotsiaalmeedias Poola peaminister Mateusz Morawiecki.

Uus tuumajaam hakkab asuma Kesk-Poolas, seda projekti veab Poola-Korea ühisfirma. Sasini sõnul tahab Poola lähiaastatel ehitada kolm tuumajaama, vahendas Politico.

Poola teatas reedel, et USA tuumaenergiafirma Westinghouse ehitab riigi esimese tuumajaama.