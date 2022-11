Vene oligarh Oleg Tinkov loobus Vene-Ukraina sõja tõttu Vene kodakondsusest

Miljardär ja suurpankurina tuntud Oleg Tinkov on väidetavalt enda Vene kodakondsusest loobunud ning mõistnud hukka Putini fašismi. Tinkov pidi aprillis Venemaa sõja kritiseerimise tõttu oma Vene pangaäri sunni korras maha müüma.

Oleg Tinkov asutas Venemaal Tinkoff Banki, millel on riigis ligikaudu 20 miljonit klienti. Pank on üks suurim laenajaid Venemaal.

Tinkov teatas Instagrami postituses, et ta ei saa ega soovi olla seotud fašistliku riigiga, mis algatas oma rahumeelse naabri vastu sõja, vahendas BBC.

Vähesed Vene suurrikkurid on Putini algatatud sõda Ukraina vastu avalikult kritiseerinud.

Sõltumatu Vene uudisteallikas Sota Vision jagas Twitteris fotot, milles on näha vastavat Instagrami postitust, milles Tinkov oma Vene kodakondsusest loobumise sertifikaati näitab. Seda postitust tema kontolt enam ei leia.

See-eest on seal teisi Putini režiimi suhtes kriitilisi postitusi.

Kuvatõmmis Oleg Tinkovi postitusest Instagramis 23. septembril Autor/allikas: kuvatõmmis/instagram.com/olegtinkov

Nüüdseks kustutatud postituses teatas Tinkov, et tal on häbi olla Vene passi hoidja. BBC teatel elab mees Londonis, kuid teda mõjutavad Ühendkuningriigi sanktsioonid nagu paljusid teisi Vene ärieliidi seast.

Tinkov kritiseeris Venemaa algatatud sõda Ukraina vastu ka aprillis. Kevadel päädis see valitsuse survega Tinkovile oma pangaäri maha müümiseks.

2021. aasta novembris oli Tinkovi väärtus veel üheksa miljardit dollarit

Tinkov väitis tollal, et "paljud tema tuttavad kurdavad eraviisiliselt sõja pärast, aga nad kõik kardavad".

Meedia teatel on oma Vene kodakondsusest loobunud ka Nikolai Storonski, kes on samuti Vene pankur. Mehel on samuti Briti kodakondsus. Ka tema mõistis varem Venemaa algatatud sõja hukka, rõhutades enda Ukraina sidemetele.

Eelmisel kuul teatas Iisraeli-Vene investor Juri Milner, et loobus samuti oma Vene kodakondsusest. Ta lahkus Venemaalt juba 2014. aastal ning elab Ameerika Ühendriikides.