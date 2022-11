Paljudes veekeskustes tõi sügis kaasa kallima piletihinna

Veekeskused ja spaad tõstavad kasvanud elektriarvete tõttu tekkiva miinuse tasandamiseks hindu, kuid külastajateta see neid esialgu jätnud ei ole ja mõni keskus on täheldanud isegi klientide arvu kasvu.

Kui elektri hind suvel rekordeid lööma hakkas, avaldasid paljud veekeskused muret hüppeliselt kasvanud kulude pärast, sest kui kontorid saavad sisetemperatuuri langetada, siis jahe ujula ja külm basseinivesi jätaksid veekeskused ilmselt kiiresti külastajateta.

Nüüdseks kajastub kulude kasv ka hindades: paljud veekeskused on sügisel piletihindu tõstnud ja hinnakasv jääb keskmiselt kümne protsendi juurde.

Laulasmaa spaa tõstis piletihindu alates 17. oktoobrist ning veidi lühendati ka avamisaegu. Spaa tegevjuht Anne Mallene ütles ERR-ile, et varem nad tänavu hindu tõstnud ei ole ning praeguse sammu põhjuseks on üldine hinnatõus, ennekõike aga energiahinna kallinemine.

Perepileti hind jäi Laulasmaal samaks, üksikpiletite hind kasvas aga kümne protsendi võrra.

"Kõige rohkem mõjutab loomulikult elekter, sest augusti elektriarve oli 4,5 korda suurem kui eelmisel aastal, kuidagi väga suur miinus tuli sellest veekeskuses," tõdes Mallene.

Veekeskuse avamisaega pühapäevast neljapäevani lühendati tunni võrra, sest neil päevadel käib põhiosa kliente ujumas kohe pärast tööpäeva ning kella 21-22 vahel oli külastajaid nagunii vähe.

Spa Tours OÜ-le kuuluvad Tallinna Viimsi Spa, Atlantis Aquapark ja Ring Spa ning Grand Rose Spa hotell Kuressaares ja Meresuu spaahotell Narva-Jõesuus. Ettevõtte juhatuse liige Kalle Kuusik ütles, et neil on piletihind tõusnud keskmiselt viis kuni kümme protsenti, kuid perepiletite maksumust ei ole muutnud ka nemad.

"Oleme proovinud hoida perepiletite hindu võimalikult madalal, et ka paljulapselistel oleks võimalust tulla. Paljulapseliste perekaardiga saab veel eraldi soodustust nii Õismäe kui Viimsi spaas ning Meresuu ja Grand Rose spaas," lisas ta.

Viimsi spaas on hommikul kella 12-ni kaks sauna varasemast vähem avatud, kuid muid muudatusi pole energiasäästu nimel tehtud.

Rakvere Aqva Spa tõstis samuti tänavu sügisel hindu. Keskuse juhi Roman Kusma sõnul jäi hinnatõus alla 10 protsendi. Vee- ega õhutemperatuuri või avamisaegu nad muutnud ei ole.

"Hinnatõusu põhjuseks on ikka inflatsioon – energiahinnad, palgatõusud, kõik on tõusuteel," lausus ta. "Veekeskuse hinnatõus on vägagi energia kallinemisest tingitud, aga kui energia hind on tõusnud kordades, siis piletite hinda ei saa kordades tõsta. Pead jälgima, et inimesed ikkagi oleksid võimelised teenust tarbima."

Pärnus asuvate Estonia spaahotellide müügi- ja turundusosakonna juhi Kairi Jõekääru sõnul võtsid nad Medical hotelli spaakeskuses alates 1. oktoobrist kasutusele üldse uue hinnastamissüsteemi. Hind ei tõusnud kõigil kellaaegadel, aga muutus hinnastamise loogika. Näiteks ei ole enam eraldi hinda hommikusaunade ja ujumise jaoks, vaid hind on nädala sees 16 ja nädalavahetusel 24 eurot sõltumata kellaajast.

Ettevõte alles jälgib, kuidas kliendid selle vastu võtavad, sest muudatus on värske.

Samasse ketti kuuluva Estonia Resort hotelli spaakeskuses tõsteti Jõekääru sõnul veidi hindu juba suve teisel poolel.

Külastajaid kõrgem hind tagasi ei kohuta

Külastajate arvu kohta märkis Spa Tours OÜ esindaja, et nende spaades on see viimasel kahel kuul isegi kasvanud. Kalle Kuusik oletas, et pigem ei hakka inimesed üksi kodus sauna tegema, vaid soodsam on minna spaasse.

"Loodan, et rohkem hinnad ei tõuse," ütles ta tulevikust rääkides. "Räägitakse pigem hindade pidurdumisest ja loodetavasti see nii ka on, samamoodi on ka elektri hinnaga," sõnas ta.

Ka Laulasmaal ei ole hinnatõus seni spaakülastajate arvu mõjutanud. Mallene sõnul saavad inimesed aru, et see on paratamatu.

"Loodame, et läheb kergemaks. Praegu on raske meil kõigil – peredel, töökohtadel. Veekeskus on hästi energiamahukas, osa keskuseid on ka temperatuuri muutnud, nii basseinivees kui ka üldist, aga meie pole seda teinud ja meil on ikka tavabasseinis 28 ja lastebasseinis 32 kraadi, sellepärast meil pisikeste lastega käiakse," lisas Mallene.

Rakvere Aqva Spa juht märkis, et kuna äsja oli koolivaheaeg, ei saa selle järgi muutust hinnata, kuna vaheaegadel on inimesi alati palju, aga lähikuud näitavad hinnatõusu mõju selgemalt ja tõehetk saabub ilmselt uue aasta alguses.