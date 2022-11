Usbekistanis on pangakonto avanud 70 000 Vene kodanikku

Usbekistani keskpanga teatel on riigis pangakontod avanud kuni 70 000 Vene kodanikku.

Usbekistani keskpanga teatel on riigis alates käesoleva aasta algusest avanud pangakonto 67 000 Vene kodanikku.

Umbes pooled neist asuvad Usbekistanis püsivalt.

Nõudlus Usbekistani pangakonto järele Vene kodanike poolt on jätkuvalt kõrge.

Seda hoolimata asjaolust, et riigis kehtestati septembris piirangud välismaalastele pangakontode avamisel, vahendas Vedomosti.

Usbekistan nõuab alates septembrist, et pangakonto saavad riigis avada ainult need välismaalased, kes on riigis püsivalt järjest viibinud vähemalt 15 päeva.

Septembri lõpus mainisid Vene Tinkoff Bank ning VTB, et rahakanded Venemaa naaberriikidesse on kasvanud.

Alates 15. septembrist kuni 15. oktoobrini on VTB kliendid teinud üle 7000 rahaülekande nö Venemaa suhtes sõbralikesse riikidesse kogusummas 2,1 miljardit rubla.

Vedomosti toob välja, et Vene maksesüsteem Mir töötab kümnes riigis, kuid viimasel ajal üha enam välispankasid keelduvad seda kasutamast. Näiteks on Mir süsteemi kasutamisest loobumas Türgi pangad.

Novembri alguses hindas ajakirja Forbes Vene väljaanne, et riigist on mobilisatsiooni eest põgenenud 0,6 kuni 0,7 miljonit inimest.