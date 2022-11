USA kohus: Penguin ei tohi osta kirjastusfirmat Simon & Schuster

Kirjastusfirma Penguin Random House tahtis 2,18 miljardi dollari eest osta konkureerivat ettevõtet Simon & Schuster, kuid USA föderaalkohus keelas tehingu ära. Kohus nõustus justiitsministeeriumiga ja leidis, et firmade ühinemine võib raamatuäris vähendada konkurentsi.

"Kohus leiab, et kavandatud ühinemine võib oluliselt vähendada konkurentsi USA raamatute avaldamisõiguste turul," teatas kohtunik Florence Pan.

Florence Pan ei teinud oma täielikku otsust kohe avalikkusele kättesaadavaks, sest tema sõnul sisaldab see konfidentsiaalset äriteavet. Otsuse redigeeritud avalikku versiooni on oodata lähipäevade jooksul, vahendas The Wall Street Journal.

USA justiitsministeeriumi ametnik Jonathan Kanter ütles, et kirjastuste ühinemine oleks vähendanud autorite sissetulekut. Justiitsministeerium hoiatas varem, et ühinenud firma hakkab kontrollima umbes 49 protsenti enimmüüdud raamatute turust.

Penguin Random House'i emafirma on Saksa meediafirma Bertelsmann SE. Saksa firma nõustus Simon & Schusteri omandamisega 2020. aasta novembris. Bertelsmann märkis oma 2021. aastaaruandes, et kui tehing ei õnnestu, maksab Penguin Random House 200 miljoni dollari suuruse kahjutasu Simon & Schusteri emafirmale Paramount Global.

"See otsus on lugejate ja kirjanike jaoks kahetsusväärne tagasilöök ning me taotleme viivitamatult kiiret edasikaebamist," teatas Penguin Random House'i pressiesindaja.

Pressiesindaja väitis, et tehing hoopis soodustaks konkurentsi ning lubas jätkata koostööd Simon & Schusteriga.

Kohtu otsuse pärast oli pettunud ka Paramount Global. "Me vaatame selle otsuse läbi ja arutame Bertelsmanni ja Penguin Random House'iga järgmisi samme, taotleme kiiret edasikaebamist," teatas Paramount Global.

Bertelsmann teatas teisipäeval, et kaebab otsuse edasi. "Me ei jaga kohtu hinnangut ega jaga justiitsministeeriumi seisukohta," teatas Bertelsmanni tegevjuht Thomas Rabe.

Kui tehing oleks läbi läinud, oleksid uue firma ridades olnud populaarsed kirjanikud, nagu John Grisham, Stephen King, Margaret Atwood ja Jason Reynolds.

Stephen King ei toetanud firmade ühinemist.

"Koondumine kahjustab konkurentsi. See on minu arusaam raamatuärist. Ja ma olen sellega tegelenud 50 aastat," ütles King.