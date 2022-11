Kell 20 "UV faktoris": Tartu ülikooli ja maaülikooli teadlaste metsadebatt

Eestlased armastavad pidada end metsarahvaks – on ilus mõelda, et Eesti mets on meie suurim rikkus. Metsade teemal on Eestis aga aastaid peetud tuliseid vaidlusi. Seda, millises seisus meie metsad on, kas tegemist on vanema laanega, noorendiku või lihtsalt raielangiga, milline mets seob süsinikku ja milline emiteerib, me enamasti aga ei taju. Meil on raske hinnata, kas seis on hea, halb või lootusetu.