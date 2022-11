Kreeka pole otsustanud, kas toetab Ukrainas käiva sõja uurimiseks tribunali loomist

Mõlemad valitsusjuhid kinnitasid jätkuvat toetust Ukrainale, et võita sõda.

Eesti peaminister tuletas meelde, et Ukraina vajab praegu õhukaitset, kuna Venemaa jätkab rünnakuid Ukraina tsiviilisikute ja kriitilise infrastruktuuri pihta. Kreeka on peaminister Mitsotakise sõnul andnud sõjalist abi Ukrainale, kuid ei soovi sellest avalikkuses detailselt rääkida.

"Me ei ole toetanud täielikku Euroopa Liidu sisenemise keeldu venelastele, kuid oleme kannatanud turismi sihtkohana just seetõttu, et toetasime Euroopa Liidu kõiki sanktsioonidepakette, sest suvel ei tulnud praktiliselt mitte ühtki turisti Venemaalt," rääkis Mitsotakis.

"Mariupolis elas 100 000 kreeka juurtega inimest. Seega hoolime vägagi, mis toimub Ukraina selles osas. Võtsime otsused vastu väga kiiresti vaatamata tõsiasjale, et Kreekal on traditsiooniliselt sõbralikud suhted vene rahvaga. Teeme erisuse rahva ja valitsuse vahel. Püsime sel teel ja toetame alati Euroopa Liidu samme, et avaldada Venemaale maksimaalset survet," lisas Kreeka peaminister.