Kiievi võimud panevad igaks juhuks linnas valmis üle 1000 soojapunkti

Oluline 2. novembril kell 8.04:

- Kiievi võimud panevad linnas valmis üle 1000 soojapunkti;

- Zelenski: esmaspäevane rünnak läks Venemaale maksma 2,3 miljoni Vene inimese pensionid;

- Ukraina lõunaosas hävitati mitu Vene kaudtule süsteemi;

- ISW: Venemaal pole piisavalt vägesid oma tagala kindlustamiseks.

Kiievi võimud panevad linnas valmis üle 1000 soojapunkti

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas kolmapäeval, et linnas pannakse valmis üle 1000 soojapunkti juhuks kui piirkondlikud soojasüsteemid rünnakute tõttu töö lõpetavad.

Vene raketi- ning droonirünnakud on kahjustanud ligikaudu 40 protsenti Ukraina elektritaristust.

Klõtško teatas Telegrami kaudu, et linnavõimud kaaluvad mitut stsenaariumi Vene rünnakutega hakkama saamiseks.

Kõige hullem on elektri, kraanivee ning soojasüsteemide täielik rivist välja löömine. Selle stsenaariumi tarbeks ongi soojapunktid rajatud.

Neljapäeval peaks Musta mere viljakokkuleppe kaudu Ukrainast väljuma kaheksa viljalaeva

Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov teatas, et Musta mere viljakokkuleppega väljub neljapäeval Ukraina sadamates kaheksa viljalaeva.

Türgi, Ukraina ja ÜRO leppisid kokku, et viljalaevad kolmapäeval ei liigu.

#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the "grain corridor. We got confirmation from ⁦@UN⁩ . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl