Selleks on süsinikukrediidiga kauplemine vabatahtlikul süsinikuturul, et näiteks ettevõtted saaksid soovi korral heitmeid vähendada individuaalsete ettevõtete tasandil. Kuigi avanenud turg loob ka metsaomanikele traditsioonilise puidutulu asemel uut moodi tuluallika, on probleemiks see, et vabatahtlik süsinikuturg ja seal toimetamine on praegu reguleerimata ala. Jane Saluorg