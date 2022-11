WSJ: USA äärelinnades elavad valged naised toetavad üha rohkem vabariiklasi

Ajalehe The Wall Street Journal viimase küsitluse järgi toetavad äärelinnades elavad valged naissoost valijad üha rohkem vabariiklaste parteid. Vahevalimiste eel on majandusega seotud probleemid ameeriklaste jaoks tähtsamad kui abordiõigus.

Äärelinnades elavad valged naised moodustavad 20 protsenti USA valijaskonnast. Vabariiklaste toetus on selles valijagrupis 15 protsenti suurem kui demokraatidel, teatas The Wall Street Journal.

Suvel otsustas USA ülemkohus taganeda Roe vs. Wade otsusest, millega 1973. aastal seadustati abort kogu riigis. Viimaste küsitluste kohaselt on USA valijate jaoks aga kõige tähtsamaks küsimuseks riigi majanduslik olukord.

"54 protsenti valgetest äärelinna naistest leiab, et USA on juba majanduslanguses, 74 protsenti leiab, et majandus liigub vales suunas," selgub ajalehe The Wall Street Journali uuringust.

Valged äärelinnades elavad naised toetasid 2018. aasta valimistel ülekaalukalt demokraate. Suvel lootsid demokraadid, et abordiõiguse küsimus motiveerib seda valijagruppi neid veel rohkem toetama. Valged äärelinnades elavad naissoost valijad usaldavad majandusega seotud küsimustes aga rohkem vabariiklaste parteid.

68-aastane Dana Gianassi ütles, et hääletas juba vabariiklaste kandidaadi poolt. Ta muretseb kõige rohkem kuritegevuse ja hinnatõusu pärast. "Praegu tunnen, et demokraadid hävitavad meie riiki," väitis Gianassi.

"Me ei käi enam öösel väljas. See on mõjutanud meie elu," ütles Gianassi.

76-aastane Ruth Anne Ramsey ütles, et pole veel otsust langetanud, kuid kaldub toetama vabariiklasi.

"Usaldan demokraate rohkem sotsiaalsetes küsimustes, kuid usaldan vabariiklasi rohkem rahaga seotud küsimustes," ütles Ramsey.

Abordiõigusega seotud küsimus valmistab naissoost valijatele endiselt muret. Ülemkohtu otsusest on möödas aga juba mitu kuud.

"On tõsi, et naissoost valijad on suunanud oma pilgu rohkem majandusega seotud küsimustele," ütles demokraadist analüütik Molly Murphy.

58-aastane Karen Streisfeld ütles, et hääletab demokraatide poolt, kuna abordiõigus on tema jaoks endiselt kõige tähtsam küsimus.