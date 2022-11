Glencore ehitas Aafrikas üles ulatusliku korruptsioonivõrgustiku

Glencore tunnistas end süüdi seitsmes altkäemaksu andmise juhtumis. Prokuratuuri teatel andis ettevõte rohkem kui 28 miljonit dollarit altkäemaksu, et tagada oma juurdepääs naftalaadungitele. Firma andis altkäemaksu Aafrika riikides, sealhulgas Nigeerias ja Kamerunis, vahendas Bloomberg.

"Korruptsioon oli ettevõttes heaks kiidetud kõrgel tasemel ja konkreetselt Lääne-Aafrika harus," teatasid prokurörid.

Kohtuotsusega lõppes pikk uurimine, kuid süüdistuse võivad saada ettevõtte endised töötajad. Prokuratuur teatas 24. oktoobril, et 11 endist Glencore'i on kuritegude tõttu uurimise all

Briti võimude teatel teenis Glencore altkäemaksude andmise käigus 128 miljonit dollarit kasumit.

Glencore teatas kohtuistungil, et kahetseb oma tegevust.