WSJ: AÜE proovis takistada naftatootmise kärpimist

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Araabia Ühendemiraadid (AÜE) saatis septembris oma riikliku julgeolekunõuniku Saudi Araabiasse. AÜE proovis veenda Riyadhi, et Saudi Araabia ei toetaks naftatootmise kärpimist, kuna see võib vihastada USA-d.