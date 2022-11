Neljapäev toob üksikutes paikades vihma

Neljapäeval sajab mõnel pool veidi vihma, tuul on rahulik.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Lääne-Eestis sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Kohati on udu. Mandril puhub kagu- ja idatuul, saartel lõunakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi.

Hommik on pilvine. Mandril sajab kohati vihma, võib olla udu. Lõunakaare tuul on enamasti nõrk, Soome lahe ääres mõõdukas. Õhutemperatuur on 4 kuni 9 kraadi.

Päeval on valdavalt pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Tuul puhub kagust, saartel lõunakaarest kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 11 kraadi.

Järgnevad paar päeva suuremat sadu ei too. Reedel püsib pilvekiht taevas ja õhutemperatuur ühtlaselt plusspoolel. Laupäev on mandril selgem ja jahedam. Öö on miinuskraadides, päev 5 kraadi ümber.

Pühapäeval liigub üle Eesti madalrõhulohk ühes vihmaga, aga selle järel jääb sügisene pilvekiht taevasse, mis hoiab temperatuurifooni plusspoolel.