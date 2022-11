Kiiev: Venemaa on pärast sõja alustamist kaotanud 1402 ohvitseri

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Venemaa armee on pärast sõja alustamist kaotanud 1402 ohvitseri. Nende hulka kuuluvad 10 kindralit, 44 polkovniku, 98 alampolkovniku, 193 majorit, 279 kaptenit, 471 vanemleitnanti ja 235 leitnanti. Ukraina armee jätkab riigi lõunaosas Venemaa vägede pommitamist.

Oluline 3. novembril kell 5.50:

- Kiiev: Venemaa sõjavägi on pärast sõja alustamist kaotanud 1402 ohvitseri;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas neli Venemaa laskemoonaladu;

- Kiiev: Ukraina ründas Hersonis asuvaid Venemaa õhutõrjesüsteeme;

- Zelenski: Venemaa nõuab nüüd Ukrainalt julgeolekutagatisi;

- The New York Times: Venemaa sõjablogijad kritiseerivad Putinit, kuna Venemaa liitus taas viljaleppega;

- Ukraina: Venemaa jätkab Harkivi piirkonna pommitamist.

Kiiev: Venemaa sõjavägi on pärast sõja alustamist kaotanud 1402 ohvitseri

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Venemaa sõjavägi on pärast sõja alustamist kaotanud 1402 ohvitseri. Nende hulka kuuluvad 10 kindralit, 44 koloneli ja 471 vanemleitnanti.

Kiiev: Ukraina ründas Hersonis asuvaid Venemaa õhutõrjesüsteeme

Hersoni oblasti tippametnik Serhi Hlan teatas, et Ukraina väed pommitasid Venemaa õhutõrjesüsteeme. Venemaa kasutas neid süsteeme ka Mõkolajivi pommitamiseks.

Hlani sõnul pommitasid Ukraina väed ka Antonivka silla piirkonda. Venemaa kasutab piirkonnas pontoonsildu, et varustada oma läänekaldal asuvaid vägesid.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas neli Venemaa laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et kolmapäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas kaheksa sõdurit, hävitati kaks tanki, üheksa sõjamasinat ja neli laskemoonaladu.

Zelenski: Venemaa nõuab nüüd Ukrainalt julgeolekutagatisi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa nõuab nüüd Ukrainalt julgeolekutagatisi. Zelenski sõnul näitab see nõudmine, et Venemaa sissetung ebaõnnestus.

"252 päeva tagasi esitas Venemaa nõudmised USA-le. Pärast kaheksa kuud kestnud sõda nõuab Venemaa nüüd Ukrainalt julgeolekutagatisi. See on tõesti silmatorkav muutus. See näitab, et Venemaa agressioon ebaõnnestus," märkis Zelenski.

The New York Times: Venemaa sõjablogijad kritiseerivad Putinit, kuna Venemaa liitus taas viljaleppega

Venemaa blogijad muretsevad, et riik näitas üles nõrkus. Üks blogija kirjutas, et "selline nõrkus mõjutab negatiivselt kõike, see mõjutab rinnet, tagalat, ja riigi rahvusvahelist positsiooni".

Vene kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et Venemaa naaseb Musta mere viljakokkuleppe juurde. Nädalavahetusel teatas Moskva, et peatab oma osaluse leppes. Ukraina aga jätkas teravilja tarnimist.

Ukraina: Venemaa jätkab Harkivi piirkonna pommitamist

"Venemaa väed ründasid kolmapäeval kolm korda Harkivi linnas asuvat Kiievi rajooni, kahjustada sai administratiivhoone. Ohvrite kohta praegu informatsiooni pole," teatas Harkivi linnapea Ihor Terehhov.