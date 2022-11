Sõja 253. päev: Ukraina sai tagasi üle 100 sõjavangi

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak teatas, et vangidevahetuse käigus sai Ukraina tagasi 107 sõjavangi, sh 74 Azovstali kaitsjat. Ukraina relvajõudude peastaap teatas varem, et Venemaa armee on pärast sõja alustamist kaotanud 1402 ohvitseri. Sotsiaalmeedias levivad teated Vene lipu eemaldamisest Hersoni oblasti administratsioonihoone katuselt. Ukraina lõunaringkonna esindaja hoiatas, et tegu võib olla infooperatsiooniga.

Oluline 3. novembril kell 22.15:

- Ukraina luure: Vene sõjaväelased kolivad sundokupeeritud inimeste majadesse;

- Venemaa plaanib Krimmi sillal liikluse taastada aasta lõpuks;

- Ukraina sai vangidevahetuse käigus tagasi 107 sõdurit, sh 74 Azovstali kaitsjat;

- Ukraina lõunaringkonna esindaja sõnul võib Vene lipu eemaldamine olla infooperatsioon;

- Hersoni oblasti administratsiooni hoonest kadus Vene lipp, lähipäevil võib tulla murrang;

- IAEA: Ukrainas ei ole keelatud tuumategevust hoolimata Venemaa väidetest;

- Kiiev: Venemaa sõjavägi on pärast sõja alustamist kaotanud 1402 ohvitseri;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas neli Venemaa laskemoonaladu;

- Kiiev: Ukraina ründas Hersonis asuvaid Venemaa õhutõrjesüsteeme;

- Zelenski: Venemaa nõuab nüüd Ukrainalt julgeolekutagatisi;

- The New York Times: Venemaa sõjablogijad kritiseerivad Putinit, kuna Venemaa liitus taas viljaleppega;

- Ukraina: Venemaa jätkab Harkivi piirkonna pommitamist.

Venemaa plaanib Krimmi sillal liikluse taastada aasta lõpuks

Venemaa asepeaminister Marat Husnullin ütles neljapäeval, et Venemaa kavatseb oktoobris plahvatuses kahjustada saanud Krimmi sillal mõlema suuna liikluse taastada aasta lõpuks.

"Me plaanime käivitada liikluse silla paremal poolel mõlemas suunas – 5. detsembril ühel rajal ja 20. detsembril teisel rajal – täielikult," ütles Husnullin televisioonis üle kantud kohtumisel Venemaa liidri Vladimir Putini ja teiste valitsuse liikmetega.

8. oktoobril sai Venemaad annekteeritud Krimmi poolsaarega ühendava silla struktuur võimsas plahvatuses kahjustada nii, et osa sillast varises kokku. Moskva süüdistas kiiresti rünnaku läbiviimises Ukraina erivägesid. Kiiev pole vastutust juhtunu eest tunnistanud.

USA kaitseminister usub Hersoni vabastamist

Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin ütles neljapäeval, et usub Ukraina relvajõudude võimesse Dnepri jõe läänekaldapoolne Hersoni oblast vabastada.

Ukrainska Pravda rõhutas, et seni on USA kõrged ametiisikud sellistest optimistlikest prognoosidest hoidunud.

Ukraina luure: Vene sõjaväelased kolivad sundokupeeritud inimeste majadesse

Ukraina kaitseministeeriumi sõjaväeluure (GUR) teatas, et viimastel nädalatel on Arabati säärele Krimmi idaosas ümber asutatud Hersoni oblasti kollaborandid ja kaastöötajad.

Samuti plaanivad Vene okupatsiooniväed viia Hersoni oblastis asuvad Ukraina päikesepaneelid Venemaa territooriumile.

Paneelide omastamiseks on välja mõeldud "päikeseelektri tootmisrajatiste audit", mille abil saab antud vara Venemaale rüüstada.

GURi teatel jätkub ka Hersoni oblasti elanike ebaseaduslik evakueerimine Dnepri läänekaldalt. Vabanenud eluruumidesse kolivad tsiviilriietusega Vene sõdurid. Samuti konfiskeeritakse kohalike inimeste autod.

Hersoni internaatkoolide lapsed on sundevakueeritud Krimmi.

Lisaks hävitatakse või konfiskeeritakse kõik veesõidukid.

Ukraina sai vangidevahetuse käigus tagasi 107 sõdurit, sh 74 Azovstali kaitsjat

Vangidevahetusest teatas Telegramis Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak, vahendas Ukrainska Pravda.

Vabastatute hulgas oli mitmeid sõdureid, kes said lahingutes haavata. Ka Mariupoli Azovstali kaitsjatest vabastati mitmeid tõsiselt viga saanud sõdurid. Samuti vabastati üks sõdur, kes elas üle Olenivka sõjavangide koloonia rünnaku.

Mitmed vabastatud sõdurid said viga juba märtsis.

Vene allikate teatel said nad Ukrainalt tagasi samapalju ehk 107 sõdurit, vahendas Meduza.

Ukraina lõunaringkonna esindaja sõnul võib Vene lipu eemaldamine olla infooperatsioon

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna esindaja Natalia Humenõuki sõnul võib Vene lipu eemaldamine Hersoni oblasti okupatsiooniadministratsiooni hoonelt olla Vene poole teadlik provokatsioon, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

Humenõuk hoiatas, et selle taga võib olla lõks ja teadlik mulje jätmine, et mingeid asulaid jäetaks maha.

Lõunaringkonna esindaja sõnul on selgelt näha, et Dnepri jõe läänekaldal asuvad Vene väed on juba mõnda aega valmistunud tänavalahinguteks. Seega ei tasuks tema sõnul praegu ühe lipu eemaldamise pärast rõõmustada.

Sõjaanalüütik Michael Kofman samas arvas peale Ukraina külastamist, et hoolimata vastuolulistest sõnumitest näitavad märgid ülekaalukalt, et Vene väejuhatus on otsustanud oma üksused Dnepri läänekaldalt ära tuua.

Dnepri läänekaldalt taandumine tekitaks jõe abil Vene vägedele kaitstavamad positsioonid. Samas oleks Ukraina kaudtuli lähemal Krimmile ning ukrainlaste jaoks oleksid osad Krimmi ühendusteed tuleulatuses.

Hersoni oblasti administratsiooni hoonest kadus Vene lipp, lähipäevil võib tulla murrang

Neljapäeva hommikul kadus Hersoni oblasti administratsiooni katuselt Vene lipp. Lipu kadumist hoone katuselt kinnitasid nii Hersoni oblasti volikogu asejuht Juri Sobolevski kui ka kohapeal olnud venemeelsed allikad, juhib tähelepanu Meduza.

Venemeelse WarGonzo Telegrami kanali kohaselt on Vene lipud siiski teistel valitsushoonetel linnas alles. Hersoni okupatsiooniadministratsioon kolis Dnepri idakaldale oktoobri lõpus osana üldisest evakuatsioonist.

Alexander Kots posted a video showing that the flag is no longer flying on the administration building but it is on a building across the street. 3/https://t.co/m4pzdijavV pic.twitter.com/qqxkc2d7oL — Rob Lee (@RALee85) November 3, 2022

Ukraina relvajõudude peastaap teatas 25. oktoobril, et Vene okupatsiooniadministratsioon viidi üle Skadovskisse, mis asub Hersonist 100 kilomeetri kaugusel.

Kohalik kollaborant Kirill Stremousov teatas neljapäeval, et Vene väed võivad taanduda Dnepri läänekaldalt. Vene sõjablogijad on prognoosinud, et Hersoni rindel võib tulla lähipäevil murrang.

Telegrami kanalis Grey Zone, mida peetakse seotuks Vene palgasõdurite grupeeringuga Wagner, väideti, et Vene lipud ja muu sümboolika eemaldati välistamaks nende langemine Ukraina vägede kätte nõnda nagu juhtus vabastatud aladel.

IAEA: Ukrainas ei ole keelatud tuumategevust hoolimata Venemaa väidetest

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) teatas, et olid kontrollinud kolme Ukraina tuumarajatist. Agentuuri sõnul ei leidnud nad ühestki kontrollitud asukohast märke keelatud tuumategevusest.

Inspektsioonid toimusid Ukraina valitsuse palvel peale Venemaa väiteid, et Ukraina on ehitamas "räpast pommi", milles oleks segamini lõhkeaine tuumamaterjaliga.

Kiiev: Venemaa sõjavägi on pärast sõja alustamist kaotanud 1402 ohvitseri

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Venemaa sõjavägi on pärast sõja alustamist kaotanud 1402 ohvitseri. Nende hulka kuuluvad 10 kindralit, 44 koloneli ja 471 vanemleitnanti.

Kiiev: Ukraina tõrjus Donetskis ja Luhanskis tagasi 12 Venemaa rünnakut

Ukraina peastaabi teatel ründas Venemaa armee enam kui 20 linna. Venemaa ründas nii Donetski kui ka Luhanski oblastis. Ukraina sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Spirne, Bahmuti, Pervomaiske, Pavlivka ja teiste Ida-Ukrainas asuvate asulate lähistel.

Kiiev: Ukraina ründas Hersonis asuvaid Venemaa õhutõrjesüsteeme

Hersoni oblasti tippametnik Serhi Hlan teatas, et Ukraina väed pommitasid Venemaa õhutõrjesüsteeme. Venemaa kasutas neid süsteeme ka Mõkolajivi pommitamiseks.

Hlani sõnul pommitasid Ukraina väed ka Antonivka silla piirkonda. Venemaa kasutab piirkonnas pontoonsildu, et varustada oma läänekaldal asuvaid vägesid.

Väidetavast rünnakust levis sotsiaalmeedias ka video. Millal video filmiti, ei ole teada.

ANTONOVSKY BRIDGE

/41

A video of presumably some of the recent strikes on barges near the Antonovsky bridge has been published pic.twitter.com/mZKZUehovr — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 2, 2022

Kiiev: Ukraina väed tulistasid viimase ööpäeva jooksul alla 10 drooni

Viimase 24 tunni jooksul tulistasid Ukraina õhuväed alla 10 Iraanis toodetud Shahed-136 ja Venemaal toodetud Orlan-10 drooni, teatas neljapäeval Ukraina peastaap.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas neli Venemaa laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et kolmapäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas kaheksa sõdurit, hävitati kaks tanki, üheksa sõjamasinat ja neli laskemoonaladu.

London: Venemaa proovib meeleheitlikult juurde hankida soomusmasinaid

"Viimaste nädalate jooksul on Venemaa hankinud Valgevenest juurde 100 tanki ja soomusmasinat. Venemaa väed kaotavad Ukrainas umbes 40 soomusmasinat päevas. Vene sõdurid peavad kasutama nüüd vanemaid masinaid ja nad on seetõttu vihased," teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/f9ZFM3FBtu



#StandWithUkraine pic.twitter.com/O0yDkN0ycJ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 3, 2022

Zelenski: Venemaa nõuab nüüd Ukrainalt julgeolekutagatisi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa nõuab nüüd Ukrainalt julgeolekutagatisi. Zelenski sõnul näitab see nõudmine, et Venemaa sissetung ebaõnnestus.

"252 päeva tagasi esitas Venemaa nõudmised USA-le. Pärast kaheksa kuud kestnud sõda nõuab Venemaa nüüd Ukrainalt julgeolekutagatisi. See on tõesti silmatorkav muutus. See näitab, et Venemaa agressioon ebaõnnestus," märkis Zelenski.

ISW: Venemaa lubas mobiliseeritud sõduritele maksta palka, mis võib kahjustada riigi majandust

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel lubasid Venemaa võimud maksta vabatahtlikele ja mobiliseeritud meestele palka, mis on kaks korda kõrgem kui Venemaa keskmine palk. Kreml peab lähitulevikus palkade maksmiseks kulutama rohkem raha.

#Russian force generation efforts combined with Western sanctions are having long-term damaging effects on the Russian economy, as ISW has previously forecasted. https://t.co/fHRvqMOi4z pic.twitter.com/sOOzu4gTjP — ISW (@TheStudyofWar) November 3, 2022

ISW hinnangul läheb 400 sõjaväelasest koosnev vabatahtlik üksus Moskvale maksma vähemalt 1,2 miljonit dollarit kuus.

The New York Times: Venemaa sõjablogijad kritiseerivad Putinit, kuna Venemaa liitus taas viljaleppega

Venemaa blogijad muretsevad, et riik näitas üles nõrkus. Üks blogija kirjutas, et "selline nõrkus mõjutab negatiivselt kõike, see mõjutab rinnet, tagalat, ja riigi rahvusvahelist positsiooni".

Vene kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et Venemaa naaseb Musta mere viljakokkuleppe juurde. Nädalavahetusel teatas Moskva, et peatab oma osaluse leppes. Ukraina aga jätkas teravilja tarnimist.

NYT: Ukraina sõdurite sõnul oli Hersonis Vene vägedel suur ülekaal

Ajalehe The New York Timesi korrespondent käis hiljuti Hersoni oblastis. Reportaažist selgub, et kohalike Ukraina sõdurite hinnangul on Vene vägedel ligi 30-kordne lokaalne ülekaal elavjõus.

Ukraina senine edu Hersonis olevat põhinenud ülekaalule suurtükitules ning väikeste relvastatud luureüksuste tööle vastase tagalas.

Ühe Ukraina sõjaväelase hinnagul on Vene vägedel väga tihe kaitseliin. Ühel Ukraina vägede kätte langenud kaitseliinil olevat iga 10 meetri tagant tulepositsioon.

Sama allika sõnul võitlevad Vene õhudessantväed (VDV) Hersonis ukrainlaste vastu hästi, kuid nad püsivad oma doktriini raames. Ukrainlase sõnul improviseerivad nad oma lahingutaktikas märksa enam ning ei piira end selgepiirilise doktriiniga.

Lugu ilmus The New York Timesis teisipäeval, seega ei pruugi see viimaseid arenguid peegeldada.

Ukraina: Venemaa jätkab Harkivi piirkonna pommitamist

"Venemaa väed ründasid kolmapäeval kolm korda Harkivi linnas asuvat Kiievi rajooni, kahjustada sai administratiivhoone. Ohvrite kohta praegu informatsiooni pole," teatas Harkivi linnapea Ihor Terehhov.

Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/VALENTYN OGIRENKO

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 730 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 74 000 (võrdlus eelmise päevaga +730);

- tankid 2734 (+20);

- jalaväe lahingumasinad 5552 (+27);

- lennukid 277 (+0);

- kopterid 258 (+0);

- suurtükisüsteemid 1755 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 390 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 198 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1442 (+4);

- tiibraketid 397 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4162 (+9);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 155 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.