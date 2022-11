Soome ja Rootsi välisminister rõhutasid koostöö tähtsust Balti riikidega

Soome välisministri Pekka Haavisto sõnul on viie Põhjamaa ja kolme Balti riigi parlamendiliikmete ning välisministrite koostööformaat olnud väga töökindel: "[Seal on ka] selline ka mitteametlik diskussioon, kus on haaratud telefonitoru ja asjadest räägitud."

Vene-Ukraina sõda, kuid ka juba sellele eelnenud Valgevene konflikt on aga oluliselt tõstnud Põhjamaade, Balti riikide ja Poola koostöö tähtsust Euroopa Liidu sees, ütles Haavisto: "Minu arust on praegu hea mõelda, kas on midagi sellist, mida Põhjamaad ja Balti riigid võiksid kaitsekoostöö osas edaspidi teha üheskoos."

Rootsi välisministri Tobias Billströmi sõnul soovib Rootsi uus valitsus tihedamat koostööd nii Balti riikidega, kui ka Euroopa Liiduga üldisemalt. See on osa uue valitsuse kaitsepoliitikast, mis näeb ette orienteerumist riigi lähiümbrusele.

"See on kasulik Rootsi julgeolekuolukorrale ja ka sellele panusele, mida Rootsi saab anda Läänemere üldise julgeolekuolukorra parandamisse. Seega jah, me tahame seda käsikäes ja lähedalt suheldes meie Balti kaaslastega," kinnitas Billström.

Eriti oluliseks peab Billström Põhjamaade ja Balti riikide koostööd just NATO kontekstis. Seda seetõttu, et ka Rootsi ise on lähiajal NATO-ga liitumas. Siis on NATO liikmed kõik Läänemere riigid, välja arvatud Venemaa: "See nõuab ka lähemat koostööd, infovahetust, see on miski, mida me loodame arendada koos oma Balti partneritega."

Rootsi ja Soome NATO-sse astumine aga jõuabki jälle sammukese lähemale, sest Ungari on kaldumas liitumislepete ratifitseerimise poole, nagu ütles ka Soome välisminister Pekka Haavisto: "Iseenesest on hea uudis, et Ungari ei räägi tingimustest, vaid kinnitab, et Soome ja Rootsi liitumisavaldust arutatakse üheaegselt. Loodame, et senine tempo jätkub ja jõuame ka Ungari ratifitseerimisotsuseni õige pea."