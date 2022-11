Vene-Ukraina sõda on suurendanud Balti riikide ja Põhjamaade koostöö, sealhulgas kaitsekoostöö tähtsust, kinnitavad Soome välisminister Pekka Haavisto ja tema Rootsi kolleeg Tobias Billström.

Soome välisminister kinnitas ka, et Ungari on lähedal Soome NATO-ga liitumise avalduse ratifitseerimisele. Seega on Türgi peagi ainuke riik, mis Soome liitumisavaldust veel ratifitseerinud pole.

Arni Alandi