Sisetülis Tartu sotsid kutsuvad oma piirkonnas kandideerima Krista Aru

Sotsiaaldemokraatide Tartu piirkonna juhatuse esimees Kadri Leetmaa ütles ERR-ile, et praegu toimuvad Aru võimaliku sotside ridades kandideerimise teemal veel arutelud ning valimisnimekirja osas kujuneb piirkonnas ühine vaade.

"Meil on väga hea meel, kui Krista Aru otsustab meiega liituda ning meiega koos kandideerida. Krista annaks meie meeskonnale kindlasti väga palju juurde," ütles Leetmaa.

Piirkonna juhatuse aseesimees Heljo Pikhof ütles, et on isiklikult Arust sotside nimekirja kutsunud. "Mul oleks väga hea meel, kui ta tuleks. Meil on vaja uusi inimesi," ütles Pikhof ERR-ile.

Pikhof märkis, et tal ei oleks midagi ka selle vastu kui Arust sotside Tartu esinumber saaks. "Mul ei oleks selle vastu midagi, ma võin rahumeeli olla teine number," lausus Pikhof.

Arule ettepaneku tegemist kinnitas teinegi Tartu piirkonna juhatuse aseesimees Lemmit Kaplinski. "Oleme temaga rääkinud. Oleme juhatuses arutanud nimekirja, sealhulgas ka Krista Aru nime. Me ei ole veel lõplikku järjestust kokku leppinud," sõnas Kaplinski.

Kaplinski ei soovinud öelda, kas ta isiklikult näeks Krista Aru esinumbrina.

Krista Aru kandideerimist Tartu sotside ridades pooldab ka samuti piirkonna juhatuse aseesimehe kohal olev Gea Kangilaski. "Mina olen nii Kristale isiklikult kui ka piirkonna juhatusele öelnud, et ta oleks hea täiendus meile. Nii esinumbrina kui laiemalt erakonda," ütles Kangilaski.

ERR küsis Krista Arult, kas ta kandideerib riigikogu valimistel sotsiaaldemokraatide Tartu esinumbrina. "Ei ole otsustanud, mingit arengut siin ei ole. Kunagi on räägitud, aga midagi muud pole praegu," vastas Aru.

2019. aastal oli sotside esinumber Tartus Heljo Pikhof, nimekiri kogus veidi üle 5000 hääle, mis andis ühe saadikukoha riigikogus.

Krista Aru oli aastatel 2015–2019 riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige.

Gea Kangilaski esitas sisetüli tõttu lahkumisavalduse

Nädala algul kirjutas Tartu abilinnapea Gea Kangilaski avalduse erakonnast väljaastumiseks. Lõplik otsus tuleb siiski pärast kohtumist erakonna esimehe Lauri Läänemetsaga.

"Esitasin tõesti lahkumisavalduse. Tegin seda seetõttu, et ilmus piirkonna juhi (Kadri Leetmaa - toim.) artikkel, kus ta süüdistas mind selles, et ma pressivat välja esimest kohta nimekirjas ja soovitas ka mul endas mingit sisemist sotsiaaldemokraati otsima hakata. Tundsin, et see tegi mulle oluliselt liiga, sest ma ei ole esikohta tingimata endale nõudnud, vaid olen öelnud, et olen nõus kandideerima nii ühe kui teise välja pakutud kandidaadi selja taga. Nii et see olukord kindlasti on milleski muus," kommenteeris Kangilaski.

Erakonna peasekretär Eduard Odinets midagi erakordselt kujunenud olukorras ei leia. Ta ütleb, et termin "sotsiaaldemokraatide tüli" on ülepingutatud ja tegemist on normaalse ja tavapärase protsessiga.

"Nagu ikka, igas kollektiivis ja organisatsioonis, eriti pingelistel aegadel, tekivad erimeelsuses, tekivad lahkhelid, tekivad tulised diskussioonid. See on normaalne töine protsess. Küsimus on ainult selles, kuidas ja kes sellest protsessist väljub, milliste tunnetega ja kuidas osatakse oma tundeid valitseda," ütles Odinets.

Gea Kangilaski olukorda siiski tavapäraseks ei nimetaks. "Meil on olnud siin päris palju lahkumisi, sest see siseõhkkond on muutunud peaaegu talumatuks, paljude jaoks ka täiesti talumatuks," lausus Kangilaski.

Kui rahulolematute kriitika on põhiliselt piirkonna juhi Kadri Leetmaa vastu, siis Eduard Odinets leiab, et see pole õige.

"Mina isiklikult olen nüüd korduvalt ka Tartus käinud, olen suhelnud ka piirkonna juhiga ja erinevate piirkonna liikmetega. Olen olnud Tartu piirkonna koosolekutel, juhatuse koosolekutel. Ja ma pean ütlema, et igas olukorras on mitu osalist. Mina ei suunaks kriitikat piirkonna juhi poole. Piirkonna juht teeb praeguses olukorras parima, mis võimalik on, suhtleb inimestega, korraldab koosolekuid, lepitab osapooli," rääkis Odinets.

Kui Gea Kangilaski avaldus jõusse jääb, tuleb sotsiaaldemokraatidel otsida uus abilinnapea.

Olukord saab selgemaks reedel, mil Kangilaski kohtub erakonna esimehe Lauri Läänemetsaga.

Mis puutub valimisnimekirjadesse, siis piirkondlik nimekiri pannakse kokku detsembris.