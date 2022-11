Endisele Pakistani peaministrile Imran Khanile tehti tapmiskatse

70-aastane Imran Khan pidas neljapäeval oma toetajatele Punjabi provintsis Wazirabadis poliitilist kõnet, kui teda tulistati.

Rünnakus sai Khan ja mõned tema toetajad vigastada, teatas Sky News.

Kohapeal viibis ka Sky Newsi produtsent Cordelia Lynch.

Khan viidi sündmuskohalt haiglasse. Tema toetajate sõnul elas ta tapmiskatse üle.

Tulistamisest jagas Twitteris videot Londonis elav ajakirjanik Ihtisham Ul Haq.

Footage of the firing. Assassination attempt on Imran Khan. pic.twitter.com/fmSgI2E8jc