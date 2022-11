Tartumaa arengustrateegia aastani 2040 on avalikul väljapanekul.

Strateegias on kirjas Tartumaa tugevused ja maakonna võimalikud positiivsed tulevikuväljavaated, aga kaardistatud on ka Tartumaa murekohad. Strateegia näeb ette innovatsioonile orienteeritud ettevõtluse soodustamist, et ka ülikoolilõpetajad rohkem Tartusse tööle ja elama jääksid. Jane Saluorg