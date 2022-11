Briti Pank tõstis intressimäärasid kolme protsendini

Inglise Pank (Bank of England), mis on Ühendkuningriigi keskpank teatas taas suurest intressimäärade tõusust. Keskpank tõstab intressimäärasid 0,75 protsenti. Intressimäärad on nüüd Ühendkuningriigis kolm protsenti, mis on suurim tase alates 1992. aastast.