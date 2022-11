Mardilaadalt leiab käsitööd jahedate tubadega talveks

Saku suurhallis algas neljapäeval pika traditsiooniga Mardilaat, kus seekord on mitmed käsitöölised rõhku pannud sellele, et inimestel oleks, mida energiakriisi ajal jahedas toas kanda.

Kaks aastat pole laadalised koroonaohu tõttu kohapeal saanud käia. Nüüd on laat tagasi täies hiilguses.

"Meil on väga palju väga häid meistreid ja paikkondi, kus tehakse oma kodukoha käsitööd. Ja Eesti käsitöö pidu ongi Mardilaadal, tegijad on siin ühes kohas koos ja seda tullakse siia otsima," ütles rahvakunsti ja käsitöö liidu juhatuse esimees Liina Veskimägi-Iliste.

Kohapeal näeb, kuidas valmib näiteks niplispits ja kuidas kedratakse vokil lõnga, mis pole sugugi unustatud traditsioon.

"Õnneks tuleb (huvilisi) järjest juurde, hakatakse uuesti au sisse võtma vana traditsiooni ja käsitsi ketrajaid on, vähemalt on kuulda, et neid on järjest rohkem," rääkis Hiiumaa käsitööseltsi liige Tiia.

Ja ega külastajad laadalt tühjade kätega lahkunud, osteti ikka kõike vajalikku.

"Vaip, juust, siis olid mingid krõbinad, leiba. Olen siin mitu tundi olnud, mulle väga meeldis," ütles Maire.

"Uganda korvi, Uganda kotikese – Mondo teeb heategevust. Ja siis ostsin seljapesuharja, mida pimedate ühing müüb, traditsiooniline ost mardilaadalt," rääkisid Katrin ja Neeme.

Aasta käsitööettevõtja preemia sai kihnlane Elly Karjam, kes tegeleb peamiselt troi ehk kihnu mustrilise meestekampsuni kudumisega.

"Kihnu troi on väga populaarne maailmas ka. Mul praegu on 139. troi pooleli, mis ma ise olen kudunud. Ma olen kudunud neid 18 aastat, sest mul on raskekujuline kudumissõltuvus," ütles Karjam.

Peakülalised olidki sel aastal kihnlased, kellel lisaks käsitööle on kaasas paar head nõuannet, kuidas üle elada talv, mille märksõnaks on saamas energiakokkuhoid.

"Aega on vähe ning kui naisterahvas istub õhtal teleka ees, siis mõne lihtsama kudumistöö võiks ikka käde võtta. Kui siukest keerulisemat kirja ei mõista, siis võiks alguses võtta ühe kolmekordse Kihnu lambavilla lõngakera ning proovida ühe värviga kududa. Ede kohe jõudnud inimesed võiks juba võtta musta ning valge lõnga ning oma mehele mõne kihnu vesti teha, näiteks kihnu mustriga vesti. Põle tarvis muretseda, kui kästakse toatemperatuur 19 kraadi peale panna," rääkis Kihnu käsitöömeister Kolde Reet.