Ilm püsib hall ja vähese vihmaga

Reede öö tuleb pilvine ning üksikute selgimistega. Kohati sajab vähest vihma ja mitmel pool tekib udu. Tuul on võrdlemisi nõrk ja puhub valdavalt kagust ja idast, Lääne-Eesti saartel ka lõunakaarest. Õhutemperatuur jääb 2 ja 6 kraadi vahele, selgineva taeva all langeb kohati ka 0 kraadi lähedale.

Hommik jätkub pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma ning on udu. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 2 kraadist Narvas kuni 7 kraadini Tallinnas ja Pärnus.

Päeval on taevas samuti peamiselt pilves, üksikute selgimistega. Kohati võib jätkuvalt sadada nõrka vihma ning ka udu võib veel püsida. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhusooja jätkub 4 kuni 10 kraadi.

Nii nädalavahetust kui ka uue nädala algust saadavad sademed. Laupäeval jõuavad tõenäoliselt vihmapilved kohale alles õhtuks, pühapäeva öösel võib vihma sekka tulla ka lörtsi. Ka esmaspäeval jõuab vihm kohale õhtupoolikul ning teisipäeval sajab juba paljudes kohtades üle Eesti. Õhutemperatuur teeb paarikraadise tõusu, nii et kui laupäeval on öösel -1 kraadi ja päeval +4 kraadi ringis, siis teisipäevaks on vastavad numbrid +7 ja +10. Tuul püsib aga jätkuvalt pigem mõõdukas.