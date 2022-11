USA, Holland ja Tšehhi annavad ühiselt Ukrainale moderniseeritud T-72 tanke

Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium teatas reedel uuest 400 miljoni dollari suurusest sõjalise abi paketist Ukrainale. Paketi raames uuendatakse vanu HAWK õhutõrjesüsteeme, et need tulevikus vajadusel Ukrainale saata. Samuti on kavas koos Hollandiga rahastada 90 Tšehhi T-72B tanki moderniseerimist, millele lisatakse uus optika, kommunikatsioonisüsteem ning lisasoomus. Esimesed moderniseeritud tankid peaks jõudma Ukrainasse juba detsembris.

Oluline 4. novembril kell 18.44:

- USA teatas uuest abipaketist, kavas on moderniseerida 90 T-72B tanki;

- Putin: Venemaa on mobiliseerinud üle 300 000 mehe, kellest ligi 50 000 on juba Ukrainas;

- Haidai: Vene väed püüavad Svatove-Kreminna joonel vastupealetungi;

- Zelenski: Vene rünnakute tõttu jäi 4,5 miljonit inimest ilma elektrita;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu;

- Stoltenberg mõistis hukka Iraani sõjalise abi Venemaale;

- ISW: Pole veel selge, kas Venemaa hakkab Hersoni pärast lahinguid pidama.

USA teatas uuest abipaketist, kavas on moderniseerida 90 T-72B tanki

USA kaitseministeerium teatas reedel uuest 400 miljoni dollari suurusest sõjalise abi paketist Ukrainale. Paketi rahastuse abil on kavas moderniseerida vanad HAWK õhutõrjesüsteemid, et need vajadusel tulevikus Ukrainale saata USA presidendi volitusel (Presidential Drawdown Authority).

Samuti on plaanis koos Madalmaadega rahastada kahe riigi peale kokku 90 Nõukogude päritolu T-72B tanki moderniseerimist, millele lisatakse uus optika, kommunikatsioonisüsteem ning lisasoomus. Tankid pärinevad Tšehhi Vabariigi kaitsetööstuse inventarist.

Tankide moderniseerimine läheb maksma hinnanguliselt 90 miljonit dollarit. Osad moderniseeritud tankid peaksid jõudma Ukrainase jõudma detsembris ning kõik tankid peaksid olema jõudnud Ukrainasse 2023. aasta jooksul.

Samuti antakse ukrainlastele 1100 Phoenix drooni, 40 soomustatud jõepaati ja taktikalisi turvatud kommunikatsiooni ning jälgimissüsteeme. Rahaeraldise abil on kavas korrastada ka 250 M117 soomukit.

Kokku on Ameerika Ühendriigid toetnud Ukrainalt 18,9 miljardi dollari väärtuses julgeolekuabiga. Alates 2014. aastast on USA andnud Ukrainale üle 21 miljardi dollari väärtuses sõjalist abi.

Vene võimud kehtestasid okupeeritud Hersonis 24 tundi kestvad liikumispiirangud

Vene meedia kohaselt teatas kohalik Hersoni okupatsioonivalitsuse esindaja Kirill Stremousov, et oblastis kehtestatakse ööpäev kestvad liikumispiirangud, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina sõjaväeluure: Vene väed varjavad oma rakette Kurski tuumajaama territooriumil

Ukraina kaitseministeeriumi luureameti (GUR) teatel kasutavad Vene väed Kurski tuumajaama territooriumi rakettide hoiustamiseks ja hooldamiseks.

Viimaste nädalate jooksul on Vene väed Kurski tuumajaama kõrvale paigutanud Ukraina luure väitel S-300 õhutõrjesüsteemide rakette.

Oktoobri lõpus oli piirkonnas näha mitut tsiviilsõidukit, millel olid Iraani numbrimärgid.

GUR-i hinnangul võib Vene relvajõud teadlikult olla osa relvastust paigutanud tuumajaama kõrvale. Ukraina luure hindab, et sinna võidi paigutada salaja rakette ja Iraani droone.

Samuti ei saa välistada Iraani ballistiliste rakettide kohalolu.

GUR toob välja, et neid väiteid peaks kontrollima Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA).

Fedorov: Melitopolis hävitati Vene vägede staap

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi sõnul hävitati neljapäeval okupeeritud Melitopolis neljapäeval üks Vene vägede staap. Fedorovi väitel oli rünnakus nii hukkunuid kui ka haavata saanuid.

Fedorov rääkis ka kohalike inimeste soovist linnast lahkuda, kuna Melitopolis on kasvanud tööpuudus ning puudus on ka meditsiinitarvikutest, vahendas CNN.

Putin: Venemaa on mobiliseerinud üle 300 000 mehe, kellest ligi 50 000 on juba Ukrainas

Venemaa president Vladimir Putin teatas reedel, et Venemaa on mobiliseerinud 318 000 inimest, kellest 49 000 on juba Ukrainas sõdimas.

Vene võimude väidetud numbreid pole praegu võimalik iseseisvalt üle kinnitada.

Putin allkirjastas ka seaduse, mille kohaselt võidakse mobiliseerida ka osa karistuse kandjatest.

The Kyiv Independent juhtis tähelepanu, et kuigi Vene kaitseminister Sergei Šoigu teatas 28. oktoobril mobilisatsiooni lõpetamisest, siis vastavat Putini seadlust (ukaasi) veel tühistatud ei ole.

Haidai: Vene väed püüavad Svatove-Kreminna joonel vastupealetungi

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai teatas Telegrami kaudu, et Vene relvajõudude üksused püüavad Ukraina kaitseliinist Svatove-Kreminna joonel läbi murda.

"Luhanski oblasti pind on surnud okupantidega kaetud," teatas Haidai.

Haidai väitel teevad Vene väed järjestikuseid pealetunge hoolimata sellest, et eelmised pealetungid samas suunas ei olnud edukad.

Samuti kinnitas kuberner, et okupatsiooni alt vabastatud asulatesse ei tohi veel naasta, kuna neid asulaid pommitatakse ning need pole veel demineeritud.

Zelenski: Vene rünnakute tõttu jäi 4,5 miljonit inimest ilma elektrita

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa rünnakute tõttu jäi 4,5 miljonit inimest ilma elektrita. Zelenski sõnul on kõige suuremad probleemid Kiievi piirkonnas, president kutsus kohalikke omavalitsusi üles säästma elektrit.

"Juba tõsiasi, et Venemaa terroriseerib riigi energiasektorit, viitab vaenlase nõrkusele. Nad ei suuda Ukrainat lahinguväljal võita ja seetõttu proovivad nad meid murda sel viisil," märkis Zelenski.

Ukraina pealinn Kiiev Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLEG PETRASYUK

Ukraina hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et neljapäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 32 sõdurit, hävitati tank, üheksa sõjamasinat ja kaks laskemoonaladu. Ukraina teatas, et Venemaal on praegu Mustal merel seitse sõjalaeva.

Stoltenberg mõistis hukka Iraani sõjalise abi Venemaale

"Näeme, et Iraan saadab droone ja kaalub ballistiliste rakettide tarnimist Venemaale. See on vastuvõetamatu. Ükski riik ei tohiks toetada Moskvat selles ebaseaduslikus sõjas," märkis NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Teheran väidab järjepidevalt, et Iraan ei tarni Venemaale relvastust.

London: Kreml võib kasutada spetsiaalseid üksusi, mis ähvardavad taganevaid Vene sõdureid

Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel on Venemaa sõdurite võitlusvaim väga kehv. Seetõttu võib Moskva kasutada üksusi, mis ähvardavad tulistada taganevaid sõdureid, vahendas The Guardian.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CWHuZrKery



#StandWithUkraine pic.twitter.com/bYLF2ONZOR — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 4, 2022

"Hiljuti tahtsid Venemaa kindralid, et ohvitserid ähvardaksid relvaga desertööre. Samuti tahtsid kindralid, et ohvitserid saaksid desertööre pärast hoiatamist ka tulistada. Kindralid tahtsid samuti, et sõdurid võitleksid kaitses kuni surmani," teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

Kiiev: Ukraina väed tulistasid viimase ööpäeva jooksul alla kolm Iraanis toodetud drooni

Viimase 24 tunni jooksul tulistasid Ukraina õhuväed alla kolm Iraanis toodetud Shahed-136 drooni, teatas neljapäeval Ukraina peastaap.

Xi Jinping ütles Scholzile, et Hiina ei toeta Euroopas tuumarelvade kasutamist

Hiina kompartei juht Xi Jinping ütles Saksamaa kantslerile Olaf Scholzile, et Hiina on Euroopas tuumajõu kasutamise vastu, vahendas Bloomberg.

Hiina juht rääkis ka vajadusest tagada toidu- ja energiatarnete stabiilsus.

"Xi kommentaarid rõõmustavad Euroopas neid, kes lootsid, et Hiina kasutab oma positsiooni, et Moskvat heidutada. Xi märkused on siin üheselt mõistetavad. Ta ei toeta tuumarelva kasutamist ega ka sellega ähvardamist," ütles Shanghais asuva Ida-Hiina ülikooli professor Josef Gregory Mahoney.

Zelenski: Ukrainasse jõudsid Kreeka BMP-1 lahingumasinad

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukrainasse jõudsid Kreekast Nõukogude päritolu BMP-1 lahingumasinad. Kreeka sai enda sõjatehnika annetuse eest Saksamaalt vastu 40 Marder lahingumasinat.

Zelenski sõnul arutas ta Kreeka presidendi Katerina Sakellaropoulouga ka kaitsekoostööd, Venemaa suhtes sanktsioonide tugevdamist ning Ukraina ülesehitamist peale sõja lõppu.

Ukraina president tõi välja, et kreeklased on ajalooliselt elanud Ukraina lõunaosas ning neid on Venemaa algatatud sõjategevus raskelt mõjutanud.

ISW: Pole veel selge, kas Venemaa hakkab Hersoni pärast lahinguid pidama

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel pole veel täpselt selge, kas Venemaa armee hakkab Hersoni linna pärast lahinguid pidama. Kohalik kollaborant Kirill Stremousov väitis neljapäeval, et Vene väed võivad taanduda Dnipro idakaldale. Samal ajal jätkavad venelased kaitsepositsioonide püstitamist Hersoni lähedal.

ISW teatel tegutsevad Dnipro läänekaldal endiselt Venemaa dessantväelased. Nende lahkumine piirkonnast oleks selgem tõestus, et Venemaa ei plaani Hersoni eest võidelda.

Stremousov on samuti ebausaldusväärne allikas, kes järjekindlalt esitab valesid väiteid.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas 25. oktoobril, et Vene okupatsiooniadministratsioon viidi üle Skadovskisse, mis asub Hersonist 100 kilomeetri kaugusel. Neljapäeval kadus Hersoni oblasti administratsiooni katuselt Vene lipp. Ukraina lõunaringkonna esindaja sõnul võib Vene lipu eemaldamine olla aga infooperatsioon.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 840 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 74 840 (võrdlus eelmise päevaga +840);

- tankid 2750 (+16);

- jalaväe lahingumasinad 5580 (+28);

- lennukid 277 (+0);

- kopterid 258 (+0);

- suurtükisüsteemid 1772 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 391 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 201 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 1450 (+8);

- tiibraketid 397 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4174 (+12);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 155 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.