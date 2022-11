Zelenski: Venemaa rünnakute tõttu jäi 4,5 miljonit inimest ilma elektrita

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa rünnakute tõttu jäi 4,5 miljonit inimest ilma elektrita. Zelenski sõnul on kõige suuremad probleemid Kiievi piirkonnas. President kutsus kohalikke omavalitsusi üles piirama elektritarbimist.

Oluline 4. novembril kell 5.45:

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa rünnakute tõttu jäi 4,5 miljonit inimest ilma elektrita. Zelenski sõnul on kõige suuremad probleemid Kiievi piirkonnas, president kutsus kohalikke omavalitsusi üles säästma elektrit.

"Juba tõsiasi, et Venemaa terroriseerib riigi energiasektorit, viitab vaenlase nõrkusele. Nad ei suuda Ukrainat lahinguväljal võita ja seetõttu proovivad nad meid murda sel viisil," märkis Zelenski.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et neljapäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 32 sõdurit, hävitati tank, üheksa sõjamasinat ja kaks laskemoonaladu. Ukraina teatas, et Venemaal on praegu Mustal merel seitse sõjalaeva.

Stoltenberg mõistis hukka Iraani sõjalise abi Venemaale

"Näeme, et Iraan saadab droone ja kaalub ballistiliste rakettide tarnimist Venemaale. See on vastuvõetamatu. Ükski riik ei tohiks toetada Moskvat selles ebaseaduslikus sõjas," märkis NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Teheran väidab järjepidevalt, et Iraan ei tarni Venemaale relvastust.

ISW: Pole veel selge, kas Venemaa hakkab Hersoni pärast lahinguid pidama

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel pole veel täpselt selge, kas Venemaa armee hakkab Hersoni linna pärast lahinguid pidama. Kohalik kollaborant Kirill Stremousov väitis neljapäeval, et Vene väed võivad taanduda Dnipro idakaldale. Samal ajal jätkavad venelased kaitsepositsioonide püstitamist Hersoni lähedal.

ISW teatel tegutsevad Dnipro läänekaldal endiselt Venemaa dessantväelased. Nende lahkumine piirkonnast oleks selgem tõestus, et Venemaa ei plaani Hersoni eest võidelda. Stremousov on samuti ebausaldusväärne allikas, kes järjekindlalt esitab valesid väiteid.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas 25. oktoobril, et Vene okupatsiooniadministratsioon viidi üle Skadovskisse, mis asub Hersonist 100 kilomeetri kaugusel. Neljapäeval kadus Hersoni oblasti administratsiooni katuselt Vene lipp. Ukraina lõunaringkonna esindaja sõnul võib Vene lipu eemaldamine olla aga infooperatsioon.