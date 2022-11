Reuters: G7 kehtestab Venemaa naftale fikseeritud hinnalae

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel leppisid maailma suurimaid majandusi ühendav G7 ja Austraalia kokku, et kehtestavad Venemaa naftale fikseeritud hinnalae. Riigid kehtestavad hinnalae 5. detsembril.

Asjaga kursis ametnikud ütlesid, et USA ja liitlased leppisid kokku, et kehtestavad Venemaa naftale fikseeritud hinnalae, mitte volatiilse, mis sõltuks maailmaturul olevast hinnast, vahendas Bloomberg.

"Koalitsioon leppis kokku, et hinnalagi on fikseeritud hind, mida vaadatakse regulaarselt üle. See suurendab turul stabiilsust," ütles üks allikas Reutersile.

Pole veel selge, millisel tasemel G7 hinnalae kehtestab. USA võimud on varem andnud märku, et hinnalagi võiks jääda üle 60 dollari barreli kohta. See võimaldaks Venemaal eksporti jätkata.

Lääneriigid proovivad vähendada Kremli sissetulekuallikaid ja karistada Moskvat, kuna Vladimir Putini juhitud Venemaa alustas sõjategevust Ukrainas,

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli reede hommikul 95,26 dollarit barreli kohta.