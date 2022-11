Hiina ostab USA tehnoloogiat enda kodanike jälgimiseks

Hiina Rahvavabariik on ostnud Ameerika Ühendriikide ettevõtete jälgimistehnikat ulatusliku kontrollmehhanismi kehtestamiseks, seda eelkõige Xinjiangi autonoomses piirkonnas elavate uiguuride üle.

Hiina julgeolekuteenistused on hakanud ostma regulaarselt USA tehnoloogiat, sh DNA analüüsiks vajalikku tehnikat, millega saab läbi viia massilist jälgimist, vahendas Raadio Vaba Aasia.

USA tehnoloogia kasutamine Hiina riigiametite poolt toodi välja luure- ja julgeoleku uurimisrühmituse Insikt Groupi poolt.

Hiina julgeolekuteenistused on ostnud nii USA päritolu digitaalse kohtuekspertiisi vahendeid, küberkaitse süsteeme, kõvakettaid ning muid inimeste jälgimiseks mõeldud tehnoloogiat.

Insikt Groupi raportis tuuakse välja, et osadel puhkudel ostavad Hiina julgeolekuasutused USA ettevõtetelt vastavat tehnoloogiat, kuna see on tihti parem kui Hiinas välja arendatud tooted.

Lääneriikide valitsused ning inimõigusorganisatsioonid on Pekingi loodud jälgimissüsteemi ning 12 miljoni uiguuri represseerimise hukka mõistnud.

Hiina valitsuse poliitikat moslemitest uiguuride suhtes on paljud inimõigusorganisatsioonid nimetanud genotsiidiks ning inimsusevastaseks kuriteoks.

Hiina on neid süüdistusi eitanud.

Raporti autori Zoe Haveri sõnul on hiinlased kõige enam huvitatud USA päritolu DNA-analüüsi tehnoloogiast.

Haveri sõnul koostas ta raporti avalikult kättesaadavate Hiina valitsuse hankedokumentide põhjal.