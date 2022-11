Bloomberg: valimiste röövimisest rääkimine on vabariiklastele kasulik jutt

USA äriuudiste portaal Bloomberg tegi põhjaliku analüüsi USA vabariiklastest kandidaatide valimisteemalisest retoorikast ning portaali ajakirjanikud jõudsid järeldusele, et jutupunktid valimiste röövimisest on vabariiklastele poliitiliselt kasulik retoorika.

Juuni lõpus teatas vabariiklane Kari Lake telekanalis Fox News, et eksisteerivad ülekaalukad tõendid valimiste võltsimisest Arizona osariigis. Lake kandideeris Arizona kuberneriks.

Kari Lake on üks paljudest kandidaatidest, kes on asunud järgmiste valimiste kampaaniat tehes seadma kahtluse alla eelmiste valimiste tulemused.

Kuigi valimisauditid on selliseid vandenõuteooriad kummutanud ning Trumpi kampaaniameeskonna vastavad kohtuasjad pole kuskile jõudnud on see kampaaniasõnumina siiski vabariiklastele kasulik, tuvastas USA äriuudiste portaali Bloombergi analüüs.

Kandidaadid, kes väitsid, et 2020. aasta presidendivalimised olid varastatud, pälvisid sotsiaalmeedias suurema huvi osaliseks. Teisisõnu nende postitused olid nähtavamad rohkematele inimestele võrrelduna keskmise kandidaadi keskmise postitusega.

Bloomberg võttis oma analüüsiks ette kõik vabariiklastest kandidaadid, kes kandideerisid kas USA Senatisse, Esindajatekotta, kuberneriks või osariigi peaprokuröriks. Analüüsi hõlmati kõikide eelnimetatud kandidaatide postitused Facebookis ja Twitteris käesoleval aastal.

Analüüsi teinud ajakirjanikud tõid välja, et valeinfoga postitustele ei olnud kumbki sotsiaalmeediaplatvorm lisanud täiendavat selgitavat infot.

Disinformatsiooniga tegelev keskus Centre for Information Resilience'i asepresident Nina Jankowicz tõi välja, et sellise valeinfo levitamine on kasulik nii konkreetsele kandidaadile kui ka sotsiaalmeediaplatvormile, kes seda tolereerib.

Kandidaadid on aru saanud, et kui nad selliste jutupunktidega sõna võtavad, siis reageerivad inimesed sellele väga aktiivselt.

Valimistulemuste röövimise retoorikaga alustas 2020. aastal tollane USA president Donald Trump, kes seadis tollaste presidendivalimiste tulemused kahtluse alla.

Sotsiaalmeediaettevõtted lisasid tollal Trumpi postituste juurde hoiatused. Peale 6. jaanuari rahutusi USA Kapitooliumil peatati Donald Trumpi sotsiaalmeediakontod Facebookis, Twitteris ja YouTubes.

Jankowiczi sõnul pole selge kas praegune sotsiaalmeediaettevõtete käitumine on motiveeritud kasumijahist või poliitilisest pragmatismist, et vältida vabariiklaste kriitikat.

Bloombergi ajakirjanikud toovad samuti välja, et osad vabariiklastest kandidaadid muutsid oma sõnumeid kui nad olid saanud enda partei liikmete toetuse.

Seega oli neil kandidaatidel vaja valimiskampaania järgmises etapis rohkem arvestada ka nende valijatega, kes pole otseselt vabariiklaste tuumikvalijad, kuid võiksid nende poolt siiski hääletada.