Nädalavahetus on pilvine ja sajune

Laupäeva öö on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Kagutuul järk-järgult tugevneb, puhudes 4 kuni 10, saartel hommikuks puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, saartel ja läänerannikul kuni +8 kraadi.

Hommik tuleb pilves selgimistega ja sajuta. Puhub kagutuul 5 kuni 10, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on -1 kuni +3, saartel kuni +6 kraadi.

Ennelõunal on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvkate tiheneb. Õhtuks jõuab saartele vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub kagutuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, Lääne-Eesti saartel on tuul pisut tugevamgi. Sooja on oodata 2 kuni 6, saartel kuni 8 kraadi.

Järgneval neljal päeval on taevas küll muutlik, kuid enamasti pilves. Ilmad on vihmased ning esmaspäeva öösel on Ida-Eestis ka lörtsi oodata. Sooja on päevasel ajal 5 kuni 10 kraadi, saartel kohati ka kuni 11 kraadi. Pühapäeva ja kolmapäeva öösel võib temperatuur paiguti 0 kraadini langeda, muidu püsib stabiilselt ikka plusspoolel.