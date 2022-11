ERR Riias: Ukrainale annetatud ja sõjas kahjustada saanud auto jõudis Lätti tagasi

Riia vanalinnas asuva sõjamuuseumi ees on välja pandud üks Ukraina sõjaväelastele annetatud autodest, mis Bahmuti piirkonnas rängalt kahjustada sai. Läti vabatahtlike toetus ukrainlastele on suur – Twitteri Konvoi nimeline ühing on Ukrainasse toimetanud üle 850 sõiduki.