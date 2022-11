Iraan tunnistas Venemaale droonide tarnimist enne sõda

Oluline 5. novembril kell 15.30:

- Venemaa on vangide vahetuse käigus vabastanud 268 Ukraina rahvuskaardi liiget;

- Iraan tunnistas Venemaale droonide andmist;

- Euroopa riigid saatsid Ukrainale 500 elektrigeneraatorit;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 600 sõdurit;

- Ukraina energiafirma on jäänud sel kuul juba 12 korda Vene rünnaku alla;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaal on raskusi sõjalise väljaõppe läbi viimisega;

- ISW: Putin jätkab tõenäoliselt varjatud mobilisatsiooni;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Venemaa tahab erandit sanktsioonides;

- Vene okupandid rüüstasid Hersoni kunstimuuseumit

Iraan tunnistas Venemaale droonide andmist

Iraan tunnistas esmakordselt, et saatis Venemaale oma droonid, vahendas Reuters.

Sellest teatas Iraani välisminister Hossein Amirabdollahian, kelle sõnul tarniti droonid enne Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Ta märkis, et paar kuud enne Vene vägede tungimist Ukrainasse tarnis Iraan Venemaale väikese arvu droone. Ta eitas, et Teheran jätkab Moskvale droonide tarnimist.

Välisminister lisas, et rakette ei ole Iraan Venemaale tarninud.

Venemaa on vabastanud üle 250 Ukraina rahvuskaardi liikme

Ukraina rahvuskaart teatas, et Venemaa on täiemahulise invasiooni algusest alates vangide vahetuse käigus vabastanud 268 selle liiget.

Vabastatute hulgas on 24 naist.

‼️ За результами обмінів, які вже відбулися з початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України звільнено всього 268 військовослужбовців Нацгвардії, з них 24 жінки. pic.twitter.com/NEpLQkT1xj — НГУ (@ng_ukraine) November 5, 2022

Euroopa riigid saatsid Ukrainale 500 elektrigeneraatorit

17 Euroopa Liidu liikmesriiki, nende seas Eesti, saatsid Ukrainasse umbes 500 elektrigeneraatorit, et aidata lahendada Venemaa rünnakutest tingitud energiaprobleeme.

Liikmesriigid saatsid vajalikud tehnilised detailid ELi kodanikukaitse mehhanismi kaudu.

Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaal on raskusi sõjalise väljaõppe läbi viimisega

Suurbritannia kaitseministeerium märkis oma igapäevases ülevaates, et tõenäoliselt on Venemaal raskusi sõjalise väljaõppe pakkumisega oma praeguse mobilisatsiooni ja iga-aastase sügisese ajateenistuse jaoks.

30. septembril välja kuulutatud ja 1. novembril 2022 alanud täiendav regulaarne sügisene ajateenistustsükkel toob tavaliselt kaasa 120 000 täiendavat ajateenijat.

Mobilisatsiooni käigus üritab Venemaa aga pakkuda väljaõpet umbes 300 000 sõdurile.

Kaitseministeerium märgib, et äsja mobiliseeritud ajateenijatel on tõenäoliselt minimaalne väljaõpe või üldse mitte, sest kogenud ohvitserid ja instruktorid on sõdimas Ukrainas, kus mõned neist on hukkunud.

Brittide sõnul on Venemaa läbi viimas väljaõpet Valgevenes, sest Venemaal endal napib väljaõppepersonali, laskemoona ja rajatisi. Vähese väljaõppe või üldse ilma väljaõppeta väed annavad Ukraina suunal vähe täiendavat rünnakuvõimet.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa suurtükitules hukkus kolm ja sai haavata kaheksa inimest, teatas Sumõ kuberner.

Samuti teatas Vinnõtsja oblastijuht Serhi Borzov, et Venemaa ründas Vinnõtsjat Iraani droonidega.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas laupäeval, et Ukraina relvajõud lõid tagasi 14 Venemaa rünnakut Luhanskis ja Donetskis. Peastaap lisas, et ukrainlased hävitasid Vene sõjaväerajatisi ja kaks venelaste juhtimispunkti.

Mõkolaivi oblastis Novovasilivka lähedal hävitati peastaabi teatel ka kuus Venemaa tanklat.

Ukraina tulistas alla kaks Vene tiibraketti

Ukraina väed tulistasid reedel alla Mustalt merelt Vene vägede poolt tulistatud kaks tiibraketti Kalibr, teatas Odessas paiknev Ukraina lõuna õhuväejuhatus, vahendas CNN.

Õhuväe juhtkonna teatel tulistati üks tiibrakett alla Hersoni oblasti kohal ja üks Mõkolajivi oblasti kohal.

Samal ajal teatas Ukraina relvajõudude peastaap, et venelased on rünnanud idas Bahmutti, Avdiivkat ja Novopavlivkat.

Lisaks on viimase päeva jooksul pommide alla jäänud Lvivi piirkond läänes ning Harkivi, Dnipro ja Zaporižžja piirkond idas.

Ukraina sõdurid venelastelt ära võetud tankiga. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Ukraina energiafirma on jäänud sel kuul juba 12 korda Vene rünnaku alla

Venemaa rünnakud tsiviilinfrastruktuuri, eriti energia- ja veevärgi rajatiste vastu on sel kuul korduvalt takistanud Ukraina ettevõtet DTEK Group, mis omab söe- ja soojuselektrijaamu Ukraina eri piirkondades, vahendas CNN.

Ettevõte teatas reedel viimasest raketirünnakust, mis kahjustas tema energiarajatisi. See oli 12. rünnak DTEK-i rajatistele viimase kuu jooksul. Esialgsetel andmetel pommitamises inimohvreid ei olnud.

Ettevõtte sõnul said reedel vaenlase rünnaku tagajärjel oluliselt kahjustada ettevõtte elektriseadmed.

DTEK on Ukraina suurim eraenergiaettevõte ja Venemaa pommitamise sagedane sihtmärk. Juulis teatas ettevõte, et Venemaa häkkerid korraldasid selle rajatistele küberrünnaku.

ISW: Putin jätkab tõenäoliselt varjatud mobilisatsiooni

Sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul viitavad Venemaa diktaatori Vladimir Putini plaanid jätkata varjatud mobilisatsiooniga, et osaline mobilisatsioon ei toonud piisavalt jõudu Venemaa sõjaks Ukrainas.

Putini reedel välja öeldud väide, et Venemaa on ületanud oma eesmärgi mobiliseerida 300 000 meest, ei ole kooskõlas tema samal päeval välja antud dekreediga, mis lubab Venemaa ametnikel mobiliseerida raskeid kuritegusid sooritanud ja kohtus süüdi mõistetud kodanikke, teatas ISW.

Venemaa tahab erandit sanktsioonides

Venemaa palub läänel leevendada sanktsioone riigi põllumajanduslaenuandjale Rosselkhozbankile, et hõlbustada Venemaa teraviljaeksporti, ütlesid Reutersile neli Ukraina teraviljalepingu läbirääkimistega kursis olevat allikat.

Anonüümseks jääda soovinud allikad ütlesid Reutersile, et pangale kehtestatud sanktsioonide leevendamine võimaldaks pangal vastu võtta makseid Venemaa teravilja ja toiduainete eest. Rosselkhozbank pole aga rahvusvahelises teraviljakaubanduses veel suurt rolli mänginud.

Allikad ei öelnud uudisteagentuurile, millise vastuse Venemaa sellele ettepanekule sai.

Vene okupandid rüüstasid Hersoni kunstimuuseumit

"Evakueerimise" varjus rüüstasid tsiviilriietesse riietatud relvastatud mehed nelja päeva jooksul Oleksii Šovkunenko Hersoni kunstimuuseumi, teatas muuseumi administratsioon Facebooki postituses, vahendas Kyiv Independent.

Postituse info järgi viisid Vene okupandid 31. oktoobri ja 3. novembri vahel muuseumist ära kõik kunstiteosed, mis nad nägid ja kätte said ja ilma neid korralikult transpordiks pakkimata.

Muuseumi kollektsioonis on üle 10 000 kunstiteose.

Töid vedanud veokid suundusid Venemaa poolt okupeeritud Krimmi, kuid pole selge, kas see on nende lõppsihtkoht, kirjutas muuseum. Hersoni oblasti politseijaoskond on algatanud ka muuseumi rüüstamisega seoses kriminaaluurimise.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 600 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 75 440 (võrdlus eelmise päevaga +600);

- tankid 2758 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 5601 (+21);

- lennukid 277 (+0);

- kopterid 260 (+2);

- suurtükisüsteemid 1776 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 391 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 202 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1462 (+12);

- tiibraketid 399 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4184 (+10);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 155 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.