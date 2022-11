Ilm püsib tuuline, paiguti sajab

Pühapäev on tuuline ja mõnel pool sajab vihma, kohati ka lörtsi.

Pühapäeva öö on pilves, kohati selgimistega. Vihmasadu liigub Lääne-Eestist ida suunas ning sekka tuleb ka lörtsi. Idapoolsetes maakondades on teedel kohati libeduseoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 11, rannikul ka edelatuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, saartel ja läänerannikul kuni +8 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis pilves selgimistega ilm ning kohati võib vähest vihma sadada. Ida pool on taevas pilves, sajab vihma ja kohati ka lörtsi. Puhub edela- ja kagutuul 5 kuni 10, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 6, saartel ja läänerannikul kuni 10 kraadi.

Päev tuleb Lääne-Eestis muutliku pilvisuse ja üksikute vihmahoogudega. Ida pool on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab vihma, Kirde-Eestis ka lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 9, saartel kuni 11 kraadi.

Uus nädal toob pilves, üksikute selgimistega ilma. Sajab vihma ning kolmapäeval ja neljapäeva öösel võib Kirde-Eestis ka lörtsi oodata. Päevasel ajal jääb termomeetrinäit keskmiselt 7 kuni 8, öösel langeb 5 kraadi juurde.