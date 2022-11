Sindi kärestikul on alanud lõhede ja siigade kudemisaeg

Kui õhtupimeduses Sindi kärestikul kalu jälgida, siis on näha, et neid on kudealale kogunenud palju. Päeval nad ennast ei näita.

Lõhede, siigade ja meriforellide kudemisaeg algas mõne nädala eest ja pimedas käib see väga intensiivselt.

"Nad on külmaveelise kompleksi liigid, kes koevadki sügisel külma vette. Neil on hästi pikk embrüonaalse arengu protsess ehk marja haudeprotsess on hästi pikaajaline, aeglane ja koorumine toimub alles kevadel, kui vesi hakkab tasapisi üles soojenema. Siis kooruvad marjast välja kalade eelvastsed," selgitas ihtüoloog Heli Shpilev.

Rääkimata sellest, et kalu kudemisajal püüda ei tohi, ei tohi neid ka muud moodi häirida.

"Kindlasti ei tohi. Selge on see, et nende marjakogumid on ka siin suhteliselt madalas vees ja sinna vette kahlama ja kala häirima minna – seda kindlasti ei tohi mitte mingil juhul teha. Ja ma ei saagi aru, miks inimene peaks minema sellisesse külma vette, mis on praegu umbes seitse kraadi või isegi alla juba. Ei ole just eriti meeldiv inimese jaoks, küll aga meeldib see kalale. Ilus vaadata küll, aga see on tugev häiring ja eriti õhtusel ja öisel ajal, kui kala kudemine toimub," rääkis Shpilev.

Ihtüoloog ütles, et kui uudishimulik inimene jões ringi kahlab, siis ei pane ta tähele, et ta võib astuda marjakogumitele ja iga astumisega hävitada kümneid tuhandeid tulevasi kalu. Ka kaldal ei tasu kalu tugevate helide, müdistamise ja vibratsiooniga häirida.

Aktiivne kudeaeg kestab novembri lõpuni.