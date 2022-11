ISW: Iraan võib nõuda Venemaalt droonide eest abi oma tuumaprogrammile

Iraan, mis laupäeval avalikult tunnistas, et on tarninud Venemaale droone, võib nõuda Moskvalt vastutasuks abi oma tuumaprogammi edendamiseks, kirjutab Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW).

"ISW on juba ka varem hinnanud, et tõenäoliselt kasutab Teheran ära Venemaa sõltuvust Iraanis toodetud relvasüsteemidest, et paluda Moskvalt abi oma tuumaprogrammile," öeldakse ISW ülevaates. "Taotlused saada abi tuumavaldkonnas ja droonisaadetiste tunnistamine on mõlemad indikaatorid, mis näitavad, et Iraani juhtidel võib olla kavatsus luua Venemaaga selgesõnaline kahepoolne julgeolekusuhe, milles nad oleksid nüüd võrdsemad partnerid," lisas ISW.

Instituut märkis oma ülevaates, et Iraani teade droonitarnetest kinnitab ISW varasemaid hinnanguid, et Venemaa hangib Iraanis valmistatud relvasüsteeme, et lahendada täpismoona ammendumise probleemi Ukraina ründamisel.

Iraani tuumaprogramm on aastaid lääneriike ja eriti Iisraeli muretsema pannud. Viimati ütles Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) septembris koostatud raportis, et "ei saa kinnitada, et Iraani tuumaprogramm on eranditult rahumeelne", vahendas Postimees.