Nädala keskmiseks elektri börsihinnaks kujunes 161 eurot

Keskmisel tuli sel nädalal maksta Eestis börsihinnaga elektri eest 160,6 eurot megavatt-tunni kohta (ilma käibemaksuta), eelmisel nädalal oli keskmiseks hinnaks 139,2 eurot, mis oli pea nelja kuu madalaim hind.

Soodsaim oli elekter pühapäeval, mil päeva keskmine hind oli 110 eurot megavatt-tunni kohta.

Esmaspäeval on elektri börsihind taas veidi kõrgem, päeva keskmine on 151 eurot megavatt-tunnist. Odavaim on elekter öötundidel, kella ühes kuueni, mil hind jääb 9 ja 15 euro vahele. Kalleim on elekter börsil õhtutundidel, mil hind on 200 ja 220 euro vahel megavatt-tunni kohta.

Soomes oli sel nädalal keskmiseks börsihinnaks 111, Lätis ja Leedus 161 eurot megavatt-tunnist.