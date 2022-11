Kell 18.45 "Ukraina stuudios" rindesündmustest ja lahingudroonidest merel

Sõja 37. nädala rindesündmustest teeb "Ukraina stuudios" ülevaate sõjaajaloolane Igor Kopõtin.

Andrus Keskküla Baltic Workboatsist selgitab, milliste võimekustega on merel liikuvad lahingudroonid.

Statistika näitab, et Venemaa poolel on tõenäosus sõjas hukka saada näiteks Burjaatiast ja Tuvast pärit meestel ligi 100 korda suurem, kui moskvalastel. Kas tegemist on Venemaa teadliku nö genotsiidiga oma vähemusrahvaste seas, seda küsime etnoloog Aimar Ventselilt.

Saatejuht on Janek Luts.