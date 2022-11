Võõrsilt tulnutele pakutakse Eestis hakkamasaamiseks spetsiaalset programmi

Riik õpetab võõrsilt tulnud ja Eestis pikemat aega elavaid inimesi ühiskonnas orienteeruma. "New in Estonia" programmi koolitajad annavad praktilisi näpunäiteid tööõiguse, meditsiini ja tugistruktuuride vallas kolmandatest riikidest tulnutele.

"New in Estonia" programmiga õpetatakse võõrsilt saabunuid tööd leidma ja Eestis kohanema. Selles grupis on inimesed, kes elavad siin tööloaga ja oskavad vene keelt. Lisaks on inglis- ja ukrainakeelsed grupid.

"Meie peamine eesmärk on näidata inimestele kõik Eesti võimalused ja juhatada, mis ametile pöörduda, kui nendel on vaja abi," ütles koordinaator Valeria Mihhailova.

Kuidas leida perearsti, millised on nipid bürokraatiaga mässamisel, milline on siinne töökultuur, kuhu minna kontserdile – need on praktilised teemad eelkõige hiljuti saabunutele.

"Mul oli selline tunne, et miks seda varem ei olnud. Kõik on muidugi väga tore, aga enamikku sellest ma juba tean. Seda informatsiooni oleksin tahtnud, kui viibisin siin esimesi kuid. Siis pidin omapead hakkama saama ja kohanema. See poleks olnud nii valulik, kui sellised programmid oleks algusest peale olemas olnud," rääkis Alissa.

Auditooriumis oli ka neid, kes elavad Eestis juba aastaid, kuid tunnetavad ikka veel, et neil oleks tarvis abi kohanemisel.

"Mul on täiskasvanud tütar. Tema on kahekeelne ja aitab mind eesti keelt paremini rääkida. Mina tegin keeleeksami B1, aga mul on probleeme suhtlemisega," ütles Irina.

"New in Estonia" programm algas aasta tagasi veebi vahendusel. Nüüd saavad osalised loengutel käia. Eesti Instituut korraldab tasuta ekskursioone.