Uus nädal tõotab tulla sajune, aga üsna soe

Öö vastu esmaspäeva on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma, saju tõenäosus on suurem Lääne- ja Põhja-Eestis. Tuul puhub edelast ja lõunast 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 8, saarte rannikul kuni 10 kraadi.

Hommikul sajab Põhja-Eestis hoovihma. Edela- ja lõunatuul on võrdlemisi tugev. Sooja on 4 kuni 10 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Põhja-Eestis on veel kohati vihmahooge, vastu õhtut jõuab saartele merelt uus vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Tuul puhub edelast ja lõunast 6 kuni 13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Järgnevatel päevadel liiguvad üle maa väikeste vahedega läänest itta vihmapilved.

Teisipäev on väga tuuline, järgnevatel päevadel jääb tuul leebemaks. Teisipäeva öösel on sooja 3 kuni 9, päeval 8 kuni 11 kraadi, kolmapäev ja neljapäev tulevad nii öö kui ka päeva osas isegi soojemad.

Veidi jahedamaks läheb ilm reedel, ka sajupilvi jääb siis vähemaks.