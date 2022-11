Ukraina: Venemaa armee teeskleb Hersonist taandumist

Oluline 7. novembril kell 5.50:

- Ukraina: Venemaa teeskleb Hersoni linnast taganemist;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas kolm Venemaa laskemoonaladu;

- ISW: Kreml räägib üha vähem tuumarelvade kasutamisest;

- Venemaa poolt okupeeritud Hersonis pole vett ja elektrit.

Ukraina: Venemaa teeskleb Hersoni linnast taganemist

Ukraina lõunaringkonna esindaja Natalia Humeniuk ütles, et Venemaa teeskleb Hersoni linnast lahkumist ja tahab nii meelitada Ukraina vägesid asulasse. Humeniuki sõnul valmistub Venemaa armee linnalahinguteks.

"Vene väed püüavad kõiki veenda, et nad taganevad, kuid samal ajal näeme tõendeid selle kohta, et nad jäävad. Seal paiknevad sõjaväeüksused ja sinna on viidud palju sõjatehnikat. Vasakkaldale seatud positsioone kasutatakse paremkalda positsioonide toetamiseks," ütles Humeniuk.

"Me mõistame, et venelased üritavad luua illusiooni, et neid pole kohal, et meelitada nii Ukraina väed lähedalasuvatesse asulatesse. Asulates toimuvad tavalised karmid tänavalahingud. Seetõttu näeme, millist narratiivi nad üritavad meile ette visata, ning ehitame sellele vastavalt üles ka oma strateegia," lisas Humeniuk.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas kolm Venemaa laskemoonaladu

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas öises rindeteates, et pühapäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 14 Venemaa sõdurit. Ukraina relvajõud hävitasid kolm soomusmasinat ja kolm laskemoonaladu, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Kreml räägib üha vähem tuumarelvade kasutamisest

Tuumarelvade kasutamine Ukrainas on endiselt ebatõenäoline ja Kreml astub nüüd samme oma tuumaretoorika deeskaleerimiseks, kirjutas Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW).

Kremli tuumaähvardused pole suutnud õõnestada Ukraina poliitilist ja avalikku tahet ning Kiiev jätkab vastupanu osutamist. Ukraina on selgelt öelnud, et ei loobu oma territooriumist, teatas ISW.

Venemaa poolt okupeeritud Hersonis pole vett ja elektrit

Vene okupatsioonivõimud Hersoni oblastis teatasid pühapäeval, et mitmes oblasti asulas, sealhulgas Hersoni linnas, on katkenud vee- ja elektrivarustus. Ukraina ametnikud kinnitasid, et linnas pole vett ja elektrit, vahendas CNN.

Vene riikliku uudisteagentuuri TASS-i teatel on Hersoni oblastis elektrita kümme asulat.