Lääneriigid näevad peale Hersoni lahingut võimalust kõnelusteks Venemaaga

NATO ning Euroopa Liit on arutanud võimalikke kõnelusi Vene Föderatsiooniga peale Hersoni vabastamist Ukraina vägede poolt, teatas Itaalia leht La Repubblica. Lehe väitel kardavad lääneriigid Hiina mõju kasvamist Venemaal juhul kui Putini väed Ukrainas lüüa saavad.

NATO ja Euroopa Liidu liikmesriikide juhid on omavahel arutanud võimalikke kõnelusi Venemaaga, kuna Vene väed on lääneriikide hinnangul Ukrainas surve all, vahendas Ukraina leht Ukrainska Pravda Itaalia ajalehte La Repubblica.

Peale Herson vabastamist saaks pidada läbirääkimisi Ukraina jaoks jõupositsioonilt, hindas Itaalia leht.

La Repubblica hinnangul ei suuda Vene väed reageerida Ukraina pealetungidele ning on selle asemel asunud Ukraina tsiviiltaristut ründama.

Lehes rõhutas, et Herson pole kõigest linn, vaid tegu on ka olulise sõlmpunktiga, mis tagab ligipääsu Mustale merele ning kontrollides seda linna saab kontrollida ka transporti üle Dnepri jõe.

La Repubblica sõnul tähendaks Hersoni vabastamine olulist muutust sõjas Venemaa ja Ukraina vahel.

Lehe väitel pani võimalike kõneluste mõtte esimesena lauale USA.

Ilma Hersoni linnata aga kõnelusi pidada ei saa, sest kui pidada kõnelusi praegu, siis see annaks Vene vägedele võimaluse ennast reorganiseerida, hindas Itaalia La Repubblica.

USA administratsioon olevat oma NATO liitlastele rõhutanud seoses Venemaaga kahte aspekti: Venemaa tuumaähvardust ning võimalik Hiina mõju tugevnemist Venemaal.

Vene tuumarelva kasutamise riski on aga praegu madal ning isegi kui see Venemaa poolt juhtuks järgneks sellele tugev lääneriikide vastulöök tavarelvastusega, teatas La Repubblica.

Hiina mõju võimalik suurenemine on aga teistsugune väljakutse, milleni võib viia Putini täielik kaotus sõjas Ukraina vastu. La Repubblica hinnangul on parem vaenulik riigijuht, kes on siiski Pekingist sõltumatu.

Der Spiegel: Saksa valitsuse sõnul otsustab kõneluste üle Ukraina

Ukrainska Pravda rõhutas, et esmaspäeval kinnitas Saksa valitsus, et ainult Kiiev saab otsustada millal ja millistel tingimustel saavad alata kõnelused Venemaaga, vahendas Der Spiegel.

Saksa valitsuse teade tuli peale seda kui pühapäeval ilmnes, et Ameerika Ühendriigid on eraviisiliselt soovitanud Ukraina juhtkonnal näidata oma valmisolekut rahuläbirääkimisteks Venemaaga, et selle abil hoida lääneriikide toetust Kiievile

Sullivan kinnitas varem, et kõneluste eelduseks on Ukraina de-okupeerimine

Eelmine nädal kinnitas USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan Ukrainska Pravda alaportaalile Evropeiska Pravda, et igasuguste kõneluste eelduseks on Ukraina täielik de-okupeerimine.

Sullivani sõnul olevat Venemaa andnud korduvalt märku, et kõnelused algavad Venemaa ebaseaduslikult okupeeritud territooriumite tunnistamisega.

Sullivani sõnul on selline lähenemine tema jaoks vastuvõetamatu ning ning see pole ka ÜRO hartaga kooskõlas.