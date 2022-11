Guterres kutsus üles kiirendama fossiilkütuste kasutamise lõpetamist

Samuti kutsus ta kiirendama rahastust, et tagada vaesemate riikide emissioonide õhkupaiskamise vähendamist.

Guterrese sõnul on valik väga lihtne ehk kas vähendada kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist nüüd või seista silmitsi inimkonna kadumisega, sest seni ei ole sammud üleilmse soojenemise peatamiseks olnud piisavad.

Osad nafta- ja gaasirikkad riigid on kritiseerinud liiga tugevat survestamist puhtama tehnoloogia kasutuselevõtuks, öeldes, et see on majanduslikult hoolimatu ja ebaõiglane vaesemate riikide suhtes.

ÜRO peasekretär palus riikidel järk-järgult lõpetada kivisöe kasutamine üleilmselt aastaks 2040.

"Kahel suuremal majandusel ehk Ameerika Ühendriikidel ja Hiinal on eriline vastutus ühendada jõupingutused, et see pakt hakkaks tööle. Ja see on meie ainus lootus kliimaeesmärkide saavutamiseks. Inimkonnal on valik – koostöö või kadu. On kas kliima solidaarsuspakt või kollektiivne suitsiidipakt," kõneles Guterres.